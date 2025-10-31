Delija je spreman za novi UFC izazov: Vaga pokazala 11 kg manje od protivnika

Nakon što je Ante Delija u spektakularnom UFC debiju, za nešto više od dvije minute, pobijedio tehničkim nokautom Marcina Tyburu i time potvrdio da Hrvatska ima novog borca svjetske klase u UFC-u, pred njim je novi izazov – Waldo Cortes-Acosta.

Dan prije borbe Ante Delija odradio je i službeno vaganje u Las Vegasu. Delijina kazaljka stala je na 107,5 kilograma. Protivnik je čak 11 i pol kilograma teži. Njemu je vaga izmjerila 119 kilograma što je samo tri kilograma ispod limita. Dominikanski udarač Cortes-Acosta imao je niz od pet uzastopnih pobjeda prije nego je to u posljednjoj borbi prekinuo Sergej Pavlovič.

Dominikanac će protiv Dubrovčanina tražiti povratak na pobjednički put dok će Ante Delija željeti zaokružiti savršenu godinu i drugom UFC pobjedom.

UFC Vegas 110 održava se u noći sa subote na nedjelju po našem vremenu, a Delijina borba je sunaslovna. U glavnoj borbi večeri sučelit će se Steve Garcia i David Onama.

