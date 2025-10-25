Čelnik UFC-a komentirao Aspinallovu izjavu o Deliji: 'To je apsolutno suludo'

Tom Aspinall uoči svoje obrane teškaškog naslova protiv Ciryla Ganea na UFC 321 izjavio je kako bi se radije odrekao pojasa nego borio protiv hrvatskog borca Ante Delije, njegova velikog prijatelja.

Hrvatski borac je nedavno debitirao u UFC-u na impresivan način, nokautiravši Marcina Tyburu, i već se ozbiljno nameće kao budući izazivač. Aspinallova izjava nije se svidjela čelniku UFC-a Dani Whiteu. "Znaš već što mislim o tome prije nego što me i pitaš. Mrzim to. Toliko prijatelja, rođaka, poznanika u povijesti borilo se međusobno. To ne određuje jeste li neprijatelji ili prijatelji. Radi se o natjecanju, o tome tko je najbolji. Ali to je njegova odluka", kazao je White za TNT Fight Sports.

"Postaneš svjetski prvak, braniš titulu, pišeš povijest... i onda pomisliš da ćeš je se odreći jer ne želiš borbu s nekim? To je apsolutno suludo. Ali odrasli su ljudi, i to je na njemu", nastavio je White.

Tom Aspinall u noći sa subote na nedjelju branit će pojas teške kategorije protiv Ciryla Ganea. Ante Delija će u UFC oktagon već sljedećega vikenda. 1. studenoga u UFC Apexu u Nevadi ući u oktogon protiv iskusnog Walda Cortesa-Acoste (33) iz Dominikanske Republike.

