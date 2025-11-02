12. KOLO SHNL-a /

Gonzalo Garcia bez Marka Livaje planira nastaviti pobjednički niz Hajduka

Gonzalo Garcia bez Marka Livaje planira nastaviti pobjednički niz Hajduka
×
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Tekstualni prijenos utakmice 12. kola SHNL-a Slaven Belupo - Hajduk pratite od 16.00 na portalu Net.hr.

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
2.11.2025.
12:17
Slavko Midzor/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
12. kolo SHNL-a
2.11.2025.
16.00
0
Slaven Belupo
 
:
0
Hajduk
 

 

Tablice omogućuje Sofascore

Hajduk će u Koprivnici pokušati nastaviti pobjednički niz bez svog kapetana Marka Livaje, iako su mnogi očekivali da će se upravo protiv Slavena Belupa vratiti na teren. Livaja je bio ključan u ranijim susretima protiv “farmaceuta” – u osam utakmica s njim u sastavu, “bijeli” su ostvarili pet pobjeda, dvije neriješene i tek jedan poraz.

Livaja se još uvijek oporavlja

Trener Gonzalo Garcia potvrdio je kako se Livaja još uvijek oporavlja:

“Marko je u procesu rehabilitacije, radi naporno, ali još nije spreman za povratak. Vidjet ćemo kad će biti u mogućnosti ponovno zaigrati.”

Unatoč njegovom izostanku, Hajduk u Koprivnicu dolazi s jasnim ciljem – osvojiti nove bodove i ostati u vrhu ljestvice.

Utakmica počinje u 16 sati, a sva mjesta na stadionu Ivan Kušek Apaš rasprodana su. Utakmicu su iz koprivničkog stožera najavili trener Mario Gregurina i napadač Ilija Nestorovski.

Gregurina: 'Hajduku Livaja dosta diktira način na koji igraju'

"Hajduk je u jako dobroj formi. Opasni su iz kontinuiranog napada, još su opasniji iz tranzicije, imaju dobro uigrane prekide i opasnost prijeti sa svih strana. No mi smo ključni, želimo ponoviti igre iz zadnjih mjesec dana, u što uopće ne sumnjam, jer momci rade fantastično. Svi smo svjesni svojih zadataka, o motivaciji ne treba pričati, tako da očekujem jako dobru utakmicu s naše strane. Kako će to bodovno ispasti ne mogu reći, ali kada smo svi unutra i držimo se dogovora, onda nema straha", rekao je Gregurina na pressici i dodao: 

"Očekujem dinamičnu utakmicu, punu intenziteta, vjerojatno će biti dosta tranzicija, a mi u toj tranziciji moramo biti stabilni i razmišljati o njezinoj prevenciji, a s druge strane biti ubojiti i s jasnim planom na koji način ugroziti protivnika. Mislim da će publika uživati u utakmici. Njima kapetan Livaja dosta diktira način na koji igraju. Sad su puno okomitiji prema naprijed, imaju četiri potentna igrača prema naprijed, no mislim da je tranzicija u ovom načinu igre koji trenutačno igraju njihove najubojitije oružje", izjavio je Mario Gregurina, pa komentirao navode o potencijalnom transferu Adriana Jagušića, o kojem je Boris Jovičić, voditelj i reporter RTL-a Danas, dobio potvrdu.  

"On je čvrsto na zemlji. Ima podršku svih igrača i trenera, on to osjeća i nema nikakvog pritiska neovisno o svim tim napisima po medijima. Znam ga dovoljno dugo i to vam mogu iz prve ruke reći. Sve ovo može ga samo dići da bude još bolji", rekao je Slavenov trener.

POGLEDAJTE VIDEO: Antonio Franja u podcastu Net.hr-a Maksanov korner: 'Inter je prodao prvenstvo Hajduku, a Prosinečki je mogao biti Maradona'

HajdukHnlSlaven BelupoGonzalo GarciaMario Gregurina
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
12. KOLO SHNL-a /
Gonzalo Garcia bez Marka Livaje planira nastaviti pobjednički niz Hajduka