Gonzalo Garcia bez Marka Livaje planira nastaviti pobjednički niz Hajduka

Hajduk će u Koprivnici pokušati nastaviti pobjednički niz bez svog kapetana Marka Livaje, iako su mnogi očekivali da će se upravo protiv Slavena Belupa vratiti na teren. Livaja je bio ključan u ranijim susretima protiv “farmaceuta” – u osam utakmica s njim u sastavu, “bijeli” su ostvarili pet pobjeda, dvije neriješene i tek jedan poraz.

Livaja se još uvijek oporavlja

Trener Gonzalo Garcia potvrdio je kako se Livaja još uvijek oporavlja:

“Marko je u procesu rehabilitacije, radi naporno, ali još nije spreman za povratak. Vidjet ćemo kad će biti u mogućnosti ponovno zaigrati.”

Unatoč njegovom izostanku, Hajduk u Koprivnicu dolazi s jasnim ciljem – osvojiti nove bodove i ostati u vrhu ljestvice.

Utakmica počinje u 16 sati, a sva mjesta na stadionu Ivan Kušek Apaš rasprodana su. Utakmicu su iz koprivničkog stožera najavili trener Mario Gregurina i napadač Ilija Nestorovski.

Gregurina: 'Hajduku Livaja dosta diktira način na koji igraju'

"Hajduk je u jako dobroj formi. Opasni su iz kontinuiranog napada, još su opasniji iz tranzicije, imaju dobro uigrane prekide i opasnost prijeti sa svih strana. No mi smo ključni, želimo ponoviti igre iz zadnjih mjesec dana, u što uopće ne sumnjam, jer momci rade fantastično. Svi smo svjesni svojih zadataka, o motivaciji ne treba pričati, tako da očekujem jako dobru utakmicu s naše strane. Kako će to bodovno ispasti ne mogu reći, ali kada smo svi unutra i držimo se dogovora, onda nema straha", rekao je Gregurina na pressici i dodao:

"Očekujem dinamičnu utakmicu, punu intenziteta, vjerojatno će biti dosta tranzicija, a mi u toj tranziciji moramo biti stabilni i razmišljati o njezinoj prevenciji, a s druge strane biti ubojiti i s jasnim planom na koji način ugroziti protivnika. Mislim da će publika uživati u utakmici. Njima kapetan Livaja dosta diktira način na koji igraju. Sad su puno okomitiji prema naprijed, imaju četiri potentna igrača prema naprijed, no mislim da je tranzicija u ovom načinu igre koji trenutačno igraju njihove najubojitije oružje", izjavio je Mario Gregurina, pa komentirao navode o potencijalnom transferu Adriana Jagušića, o kojem je Boris Jovičić, voditelj i reporter RTL-a Danas, dobio potvrdu.

"On je čvrsto na zemlji. Ima podršku svih igrača i trenera, on to osjeća i nema nikakvog pritiska neovisno o svim tim napisima po medijima. Znam ga dovoljno dugo i to vam mogu iz prve ruke reći. Sve ovo može ga samo dići da bude još bolji", rekao je Slavenov trener.

