Agent o novoj Dalićevoj zvijezdi i bombastičnoj informaciji: 'Da, istina je'

Adriano Jagušić, mladi talentirani nogometaš Slaven Belupa, ponovo je pokazao svoj potencijal u SuperSport HNL-u. Iako je dugo spominjan u kontekstu Dinama, mladi napadač odlučio je ostati vjeran Slaven Belupu, gdje uživa u ključnoj ulozi i većoj minutaži. Odbio je ponudu Plavih, odlučivši da će u Koprivnici imati bolju priliku za daljnji napredak.

U ovom trenutku postoji velik broj europskih klubova koji žele u svojim redovima Adriana Jagušića, medu njima i Lokomotiv. Slaven Belupo je službeno kontaktiran, da. A klub vode mudri ljudi koji znaju posao. Ne iznenađuje me interes jer je Jagušić trenutačno najbolji igrač HNL-a, uz Tonija Fruka. Adriano je vrlo zreo i posvećen radu i terenu, fokusiran maksimalno na Belupo, ne razmišlja o ponudama, za to smo zaduženi moj tim i ja. Matej Škegro o Adrianu Jagušiću za RTL Danas.

Jagušić ključni igrač Slaven Belupa

Prošli vikend, Jagušić je bio ključni igrač u slavljeničkoj pobjedi Slaven Belupa protiv Varaždina s 1-3 u 11. kolu HNL-a. Iako je Ante Šuto postigao dva pogotka, Jagušić je zabio onaj odlučujući, koji je potvrdio trijumf svoje momčadi. Gol je stigao nakon savršene asistencije Nestorovskog, koji je izveo korner, zadržao loptu i poslužio Jagušića, koji je silovito zatresao mrežu.

Lokomotiv Moskva nudi 7 milijuna eura

Jagušićeve izvanredne igre nisu prošle nezapaženo. Prema informacijama, ruski klub Lokomotiv Moskva zainteresiran je za njegove usluge i navodno je spreman ponuditi sedam milijuna eura. Ako se ta ponuda realizira, to bi bio najveći izlazni transfer u povijesti koprivničkog kluba. No, takav iznos mogao bi značiti i da Dinamo odustaje od pokušaja dovođenja ovog talentiranog napadača, s obzirom na financijske razlike među klubovima.

Velik broj klubova želi Jagušića

Za komentar na situaciju, RTL-ov Boris Jovičić obratio se Mateju Škegru, agentu Adriana Jagušića, koji mu je otkrio:

"U ovom trenutku postoji velik broj europskih klubova koji žele u svojim redovima Adriana Jagušića, medu njima i Lokomotiv. Slaven Belupo je službeno kontaktiran, da. A klub vode mudri ljudi koji znaju posao. Ne iznenađuje me interes jer je Jagušić trenutačno najbolji igrač HNL-a, uz Tonija Fruka. Adriano je vrlo zreo i posvećen radu i terenu, fokusiran maksimalno na Belupo, ne razmišlja o ponudama, za to smo zaduženi moj tim i ja", zaključio je Matej Škegro.

Jagušić, koji je i član U21 reprezentacije, sigurno je igrač kojemu slijedi svijetla budućnost, a nadamo se da će njegov potencijal i dalje briljirati u domaćem prvenstvu.

