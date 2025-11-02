Legenda Hajduka: 'Bod Bijelih nije neuspjeh, a jedan potez Gregurine jako mi se svidio'

U susretu 12. kola SuperSport HNL-a Slaven Belupo i Hajduk remizirali su bez pogodaka u Koprivnici, a iako su Splićani od 81. minute imali igrača više, nisu uspjeli doći do pobjede.

Mario Gregurina pokazao je da ima znanje. Jako dobro vodi Slaven Belupo. Svidjela mi se njegova reakcija sredinom drugog dijela, kad je povukao zamjene, prvenstveno dupla zamjena u sredini terena gdje se vidjelo na Slaven Belupo u jednom trenutku gubi ritam. Palac gore za Marija Gregurinu. Igor Musa za Net.hr.

SHNL pratite na portalu Net.hr.

'Hajduk je imao više šansi i bio bliže pobjedi'

Ipak, s osvojenim bodom ponovno su zasjeli na vrh prvenstvene ljestvice. Nakon utakmice, bivši igrač Hajduka, nekadašnji nogometaš, napadač Igor Musa, za Net.hr je prokomentirao dvoboj, te posebno pohvalio trenera Slaven Belupa Marija Gregurinu, istaknuvši njegov taktički pristup i organiziranu igru momčadi. U razgovoru otkriva što je presudilo da Hajduk ne odnese sva tri boda, koje su najveće snage Belupa i kako vidi nastavak borbe za naslov.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Gledajući šanse, Hajduk ih je u utakmici imao više od Slaven Belupa. Napadačke akcije išle su na stranu Hajduka. Bila je to jedna tvrda utakmica, baš muška, prvenstvena, kakve se često igraju u Koprivnici između Slaven Belupa i Hajduka. Hajduk je preuzeo dominaciju nakon isključenja Filipovića, međutim sve je to do isključenja u drugom poluvremenu bilo jalovo od strane napadačke trojke Bijelih. S izmjenama koje je Gonzalo Garcia napravio, igra Hajduka je živnula. Prilike koje su stvarali u prvom dijelu, nisu uspjeli nametnuti kroz drugo poluvrijeme, naročito u prvih pola sata", priča Igor Musa.

'Propustio je Hajduk šansu, ali bod je OK'

Slaven Belupo je dosta umirio igru Hajduka.

"Slaven je stabilizirao igru. Sve je nekako na kraju mirisalo na X. Propustio je Hajduk šansu opet pobjeći Dinamu na +3, ali nije drama. Slaven Belupo je pristojna momčad, dobri su. U napadu ima jako dobre i opasne pojedince, tako da ne bi nazvao bod Hajduka neuspjehom. Bod je sasvim OK. Gostovanje u Koprivnici je kroz povijest uvijek bilo tvrdo i nezgodno za Hajduk. Bijeli su bili bliži 3 boda od domaćina, ali bod je za Hajduk OK. Nastavila se borba Hajduka za naslov prvaka Hrvatske."

'Gregurina je pokazao znanje i osjećaj za promjene u igri'

Mario Gregurina najmlađi je trener u SHNL-u.

"Prije svega, raduje njegova mladost i raduje da je dobio priliku u jednom ozbiljnom klubu u SHNL-u. Pokazao je da ima znanje, iskoristio je priliku. Jako dobro vodi Slaven Belupo. Svidjela mi se njegova reakcija sredinom drugog dijela, kad je povukao zamjene, prvenstveno dupla zamjena u sredini terena gdje se vidjelo na Slaven Belupo u jednom trenutku gubi ritam. Tim potezom vratio je Slaven Belupo u egal. Mislim da je upravo to kvaliteta trenera da prepoznaje situacije na terenu, što se događa, što treba napraviti u kojem trenutku. Mario Gregurina nije čekao ništa da se dogodi, već je na vrijeme reagirao. Palac gore za Marija Gregurinu koji nema iskustva, ali ima pravovremeni osjećaj za igru", zaključio je Igor Musa.

REZULTATI - 12. kolo:

Slaven Belupo - Hajduk 0-0

Osijek - Varaždin (18.45 sati)

Subota:

Dinamo - Rijeka 2-1 (Bakrar 29, Hoxha 84/Ndockyt 58)

Istra 1961 - Vukovar 1991 1-1 (Frederiksen 10/Gonzalez 13)

Ponedjeljak:

Gorica - Lokomotiva (18 sati)

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia ponovno bez kapetana Marka Livaje