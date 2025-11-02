Evo gdje gledati utakmicu Slaven Belupa i Hajduka! Garcia samo jednu želju ima

U sklopu 12. kola SuperSport HNL-a, nogometaši Hajduka gostuju kod Slaven Belupa u Koprivnici.

Susret je na rasporedu u 16:00 sati, a prijenos možete pratiti na Drugom programu HRT-a, kanalu MAXSport 1, te putem Hajduk Digital TV-a.

Tekstualni prijenos dostupan je i na portalu Net.hr.

Livaja još uvijek izvan kadra

Splićani će i ovoga puta morati nastupiti bez kapetana Marka Livaje, koji se još nije potpuno oporavio od ozljede.

Iako se nagađalo da bi se mogao vratiti upravo za dvoboj u Koprivnici, trener Garcia potvrdio je kako Livaja još nije spreman za povratak.

Statistika jasno pokazuje koliko je Hajduk s Livajom na terenu učinkovitiji – u osam utakmica s kapetanom u sastavu “bijeli” imaju pet pobjeda, dva remija i samo jedan poraz. Njegov izostanak tako i dalje predstavlja važan hendikep za Splićane.

Hajduk u seriji pobjeda, Belupo želi iznenađenje

Hajduk u Koprivnicu dolazi u odličnoj formi s četiri uzastopne pobjede u prvenstvu, čime se trenutno nalazi na diobi prvog mjesta s Dinamom, uz utakmicu manje.

Atmosfera u svlačionici “bijelih” ispunjena je optimizmom, a pobjeda bi mogla dodatno učvrstiti njihovu poziciju na vrhu tablice.

Na drugoj strani, Slaven Belupo također ima razloga za samopouzdanje.

Momčad iz Koprivnice trenutno dijeli treće mjesto s Lokomotivom (16 bodova), a u posljednja tri kola nije poražena – remizirali su s Rijekom (1:1), a zatim slavili protiv Osijeka (2:1) i Varaždina (3:1).

POGLEDAJTE VIDEO: Goda nakon slavlja na Maksimiru: 'Klasični derbi, normalno je da ima tenzija!