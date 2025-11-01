Dirljivi prizori s groblja diljem Hrvatske i tisuće plamenova za one koji žive u srcima

Na tisuće lampiona i svijeća osvijetlila su gradska groblja diljem zemlje na blagdan Svih svetih i sa zalaskom sunca stvorila zadivljujuću kulisu u čast svih onih koji više nisu s nama.

Mnogi su građani zapalili svijeće kod središnjeg križa na najvećem zagrebačkom groblju Mirogoj i pomolili se, u tišini prisjetili se najmilijih koje su prerano izgubili. Dirljivi prizori snimljeni su i na groblju Stenjevcu u metropoli, kao i zadarskom gradskom groblju gdje je trepet svijeća obasjao posljednja počivališta preminulih kao podsjetnik na vječni plamen u srcima njihovih bližnjih.

Osječani su došli zapaliti svijeće i kod Opus Arene, za sve ono što je klub nekoć bio i predstavljao gradu na Dravi.

Dirljive prizore iz nekoliko hrvatskih gradova pogledajte u galeriji