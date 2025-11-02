Ni Sopić nije Osijeku uspio donijeti tri boda, ali na Opus Areni zaustavljen je crni niz

Osijek je u 12. kolu SHNL-a na Opus Areni odigrao nulu protiv Varaždina. Željko Sopić imao je trenerski debi na klupi Osijeka, a šok terapija u nedjelju navečer nije uspjela. Ali, ako ništa drugo, Osijek je prekinuo niz od tri uzastopna poraza i u novi tjedan zahvaljujući osvojenom bodu neće ući držeći posljednju poziciju SuperSport HNL-a. To je Osijek prepustio Vukovaru. Varaždin se ovim bodom popeo na 4. mjesto SHNL poretka.

Sopić dočekan aplauzom

Željko Sopić je dočekan aplauzom malobrojnog broja gledatelja. Loša se odbila je simpatizere od dolaska u Opus Arenu, ali Kohorta je bila uz Osijek, kao i uvijek. Sveukupno se na Opus Areni našlo 4.364gledatelja, što je bitno ispod sezonskog prosjeka. Teška atmosfera okružuje čitav klub, nije lako ove sezone biti navijač Osijeka, ali niti prošle nije bilo lako.

Utakmica Osijeka i Varaždina, kluba koji igra sjajni nogomet pod vodstvom Marija Šafarića, bio je bez puno uzbuđenja. Za razliku od svojih prethodnika Federica Coppitellija i Simona Rožmana, koji su svoje mandate otvorili porazima, Sopić je upisao bod.

Osijek dno ljestvice prepustio Vukovaru

Osijek je prvi zaprijetio već u osmoj minuti preko Mikolčića, no njegov udarac je lako obranio Zelenika. Varaždin je uzvratio u 35. minuti kada je Mamićev pokušaj blokirala domaća obrana. Najbolju priliku domaći su imali u 42. minuti, nakon ubačaja iz auta, Ba je glavom izbio loptu, pogodio suigrača Belcara, a lopta se od njega odbila u stativu i završila u korneru.

U nastavku utakmice gledala se borba na sredini terena bez ozbiljnijih prilika na obje strane.

Sopić: 'Dečki su izgorili na terenu, dali su sve od sebe'

"Dečki su izgorili na terenu, dali su sve od sebe. Puno je lakše igrati defanzivno, a normalno je i da se, kad pokušavate otvoriti blok, otvori prostor otraga za kontre suparnika. Nismo zabili gol pa je i bod dobar. Promijenili smo sistem igre, dečki se navikavaju na neke stvari. Moralo bi to biti bolje, slažem se, ali vjerujem u rad i predanost poslu, dići ćemo se", kazao je Željko Sopić za kameru MAXTV-a.

Šafarić: 'Malo smo bili nonšalantni'

Trener Varaždina Nikola Šafarić smatra da može biti zadovoljan:

"Očekivano tvrda utakmica. Osijeku je ovo bilo ‘biti ili ne biti‘ s novim trenerom. Prvo poluvrijeme bili smo odlični. Limitirali smo ih na jako malo, odlično smo izlazili. Malo smo bili nonšalantni, kao da se igramo na terminu i vodimo tri razlike. Trebalo nam je više odlučnosti. Pali smo u drugom poluvremenu. Raspored nam je štekao na trenutke. Možemo biti zadovoljni. Osijek ima dugi engleski aut, teško je to braniti. Treba pohvaliti dečke, muški su to odradili. S Rijekom očekujem sličnu utakmicu. Moramo se postaviti kao da želimo pobjedu. Nadam se da će se netko od ozlijeđenih vratiti", poručio je Šafarić isto za kameru MAXTV-a.

U ranije odigranom susretu Hajduk je u Koprivnici odigrao isto bez pogodaka protiv Slaven Belupa, ali je i s tim bodom preuzeo vrh prvenstvene ljestvice. Splićani su od 81. minute igrali s igračem više, no nisu uspjeli doći do pobjede.

Kolo se zatvara u ponedjeljak utakmicom između Gorice i Lokomotive (18 sati). Za spomenuti kako je 12. kolo SHNL-a zasad donijelo dva susreta bez postignutog gola.

Rezultati 12. kola:

Slaven Belupo – Hajduk 0-0

Osijek – Varaždin 0-0

Dinamo – Rijeka 2-1 (Bakrar 29’, Hoxha 84’/Ndockyt 58’)

Istra 1961 – Vukovar 1991 1-1 (Frederiksen 10’/Gonzalez 13’)

Gorica – Lokomotiva (ponedjeljak, 18:00)

