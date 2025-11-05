PO EURO-BODOVE /

Dinamo i Rijeka pred europskim izazovima, evo kakve im šanse daju kladionice

Foto: Matija Habljak/pixsell

Dan prije utakmice pogledali smo kakvo je stanje na kladionicama i kako oni vide šanse naših prvaka

5.11.2025.
10:39
Sportski.net
Matija Habljak/pixsell
Četvrtak donosi nove europske izazove za hrvatskog prvaka i viceprvaka. Dinamo na svom terenu dočekuje Celtu iz Viga, momčad iz Lige petice, dok Rijeku očekuje potpuno drukčiji izazov. Hrvatski prvaci gostuju u Gibraltaru kod Lincoln Red Impsa.

Dan prije utakmice pogledali smo kakvo je stanje na kladionicama i kako oni vide šanse naših prvaka. Zanimljivo, tečajevi na utakmici Dinama i Celta su vrlo gusti. Pobjeda Dinama plaća se koeficijentom 2,65 dok je Celta blagi favorit s 2,50. Momci iz Galicije su u nizu od sedam utakmica bez poraza od čega je pet pobjeda. Dvije su upravo u Europskoj ligi nad Nicom i Paokom

Rijeku čeka put u daleki Gibraltar i sudar s prvakom te državice u trećem kolu Konferencijske lige. Rijeka je, očekivano, veliki favorit. Koeficijent na njihovu pobjedu jest 1,45, dok je na Lincoln 6.

Posljednja europska utakmica Lincolna bi ipak trebala biti poziv na oprez Riječanima. Prije dva tjedna su doma pobijedili Lech iz Poznana 2:1.

Dinamo i Rijeka pred europskim izazovima, evo kakve im šanse daju kladionice