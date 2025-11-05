Jakirovićev niz bez pobjede je stao, pogledajte kako je pogriješio hrvatski vratar

Hull City Sergeja Jakirovića izgubio je u utorak navečer od Derby Countyja na gostovanju. Time je prekinut niz Tigrova bez poraza od 6 utakmica.

Posljednji poraz prije ovoga, Jakirovićeva je momčad izgubila od Watforda 27. rujna. Nakon toga je uslijedio lijepi niz. Pali su Sheffield United, Birmingham, Leicester i Norwich, a upisan je remi protiv Charltona i Prestona. U utorak je Derby slavio 2:1 pogocima Carltona Morrisa i Lars-Jorgena Salvesena. U 50. minuti Joel Ndala je zabio za izjednačenje.

Kiks hrvatskog vratara

Pobjednički gol Salvesena pao je u 83. minuti, a prethodio je teški kiks obrane Hulla, točnije Semija Ajayija i hrvatskog vratara Ivora Pandura. Došlo je do nesporazuma koji je iskoristio Salvesen i pogodio na praznu mrežu.

Pogodak možete pogledati OVDJE.

Hull City je i dalje na odličnoj poziciji na tablici Championshipa. Na osmom su mjestu s 22 boda. Derby je na 11. mjestu s dva boda manje. Prve dvije momčadi Championshipa idu izravno u Premier ligu, a momčadi od 3. do 6. mjesta razigravaju za plasman u Premier ligu.

