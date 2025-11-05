Kritizirani Vatreni oglasio se nakon noćne more: Evo što je rekao

Dominik Kotarski, hrvatski reprezentativni vratar, oglasio se nakon katastrofalne izvedbe u Ligi prvaka protiv Tottenhama. Spursi su u Londonu slavili protiv Kopenhagena 4-0, a Kotarski je u danskim medijima proglašen glavnim krivcem. Poraz znači da je Kopenhagen trenutno 33. u poretku Lige prvaka.

Dao sam sve od sebe, teško je objasniti što se dogodilo. Želio sam najbolje za momčad, možda prejako. Dominik Kotarski.

'Teško je objasniti što se dogodilo'

"Dao sam sve od sebe, teško je objasniti što se dogodilo. Želio sam najbolje za momčad, možda prejako", izjavio je Kotarski nakon poraza u Londonu, prenose danski mediji.

Kod prva dva gola Kotarski je loše reagirao, u 19. minuti nepotrebno je izletio van kaznenog prostora u pokušaju da zaustavi akciju Tottenhama, Brennan Johnson je iskoristio priliku i zabio. Kotarski je tu jako loše procijenio situaciju i zaplivao ili, popularno rečeno, "otišao po ćevape".

Trener stao iza Kotarskog

U 51. minuti dogodila se nova greška Kotarskog, pri ispucavanju lopte malo je zastao što je bilo sasvim dovoljno da ga Randal Kolo Muani blokira i asistira Wilsonu Odobertu za gol.

No, unatoč svemu, za Kotarskog nije sve tako sivo. Naime, iako je loše branio, trener Kopenhagena Jacob Neestrup nakon utakmice izjavio je da će Kotarski biti njegov izbor i u sljedećoj utakmici. I u prošlom kolu Lige prvaka Kotarski je primio četiri gola, tada je Kopenhagen na domaćem travnjaku poražen od Borussije Dortmund (2-4).

Za spomenuti kako je Kotarskom ovo bio četvrti nastup u Ligi prvaka nakon što je u Kopenhagen stigao ovog ljeta iz PAOK-a u transferu vrijednom pet milijuna eura. S obzirom na to da prvi reprezentativni golman Dominik Livaković nema minutažu u klubu, neki smatraju da bi Kotarski trebao biti prvi golman Hrvatske. Kotarski je u listopadu branio protiv Gibraltara, u pobjedi Hrvatske u Varaždinu 3-0.

