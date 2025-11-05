Vatreni na nezapamćenom udaru: 'Dotaknuo je dno'
Danski mediji nisu imali milosti prema Dominiku Kotarskom nakon razočaravajućeg nastupa u Ligi prvaka
Van de Ven nevjerojatnim sprintom zabio Kotarskom
U 64. minuti Van de Ven je na svojih 16 metara oduzeo loptu, a zatim nevjerojatnim sprintom prošao petoricu protivničkih igrača i završio akciju preciznim udarcem u prvi kut pokraj golmana Dominika Kotarskog. Taj gol povećao je vodstvo domaćina na 3-0, a možete ga pogledati - OVDJE.
Kotarski, koji je stajao na vratima danskog sastava, prethodno je bio krivac za prva dva pogotka. Prvo je pogrešno procijenio izlazak na loptu, a zatim prilikom ispucavanja pogodio napadača Tottenhama, što je rezultiralo novim pogotkom za engleski klub.
Na udaru kritika
Dominik Kotarski našao se zbog loše partije na žestokom udaru danskih medija. Prema pisanju tamšnjeg portala Tipsbladet, Kotarski je "dotaknuo dno u dresu FCK-a“. Njegova reakcija kod prvog gola Tottenhama ocijenjena je kao nespretna jer je "pogrešno procijenio izlazak“, što je protivniku omogućilo lagan pogodak. Kod drugog gola pokazao se "previše pasivnim“, pa je s vodstvom od 0-2 utakmica bila praktički odlučena.
"Njegovo vrijeme u Kopenhagenu započelo je fantastično, ali u utakmici protiv Tottenhama, Kotarski je doživio jednu od najnižih točaka svog boravka u FC Copenhagenu. Pogrešno je procijenio svoju intervenciju kod prvog gola Tottenhama i bio je previše rezerviran kada je domaća momčad povela 2-0", stoji u opisu nastupa Dominika Kotarskog.
'Kotarski je bio pod velikim pritiskom'
Portal Campo.dk također ističe da je "Kopenhagen napravio nekoliko ozbiljnih pogrešaka, a Kotarski bio pod velikim pritiskom“. Kod prvog gola reagirao je presporo, dok je kod drugog bio previše povučen, što je domaćinu olakšalo povećanje prednosti. Ipak, unatoč pogreškama, u tekstu se navodi i komentar:
"Da, jamčim da će biti, iako je večeras pogriješio. Jasno je da je krivo procijenio prvi gol, ali kod drugog jednostavno nije imao sreće.“
Campo.dk navodi:
"Očito Dominik Kotarski ima puno dobrih kvaliteta kao vratar, ali pogreške poput one koju je Dominik Kotarski napravio prilikom prvog gola Tottenhama nisu požaljne, ni malo. U jednoj situaciji je Kotarski istrčao iz vlastitog šesnaesterca i nije bio blizu da prvi dođe do lopte, pa je Brennan Johnson lako mogao zabiti u prazan gol. Ne ide u Ligi prvaka, ne ide mu baš u danskom prvenstvu, a tako loše kao večeras ne bi smio braniti niti u slabijem klubu od Kopenhagena. Dominik Kotarski je također nedavno bio na meti kritika zbog izjava o pirotehniki. Vrataru je sudbina moći pobjeđivati i gubiti utakmice: U utorak navečer, ozbiljna pogreška pokrenula je Tottenham koji bi vjerojatno pobijedio bez obzira na sve, ali je to znatno olakšalo Spursima plan i cilj nakon kiksa, na koji je Kotarski uslijedio oklijevajućim udarcem kod Tottenhamovog gola za 2-0."
