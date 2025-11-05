Zvijezdi Premier lige i njegovom prijatelju nogometni agent prijetio pištoljem
Agent, koji predstavlja nekoliko igrača, uključujući engleskog reprezentativca, uhićen je prošlog mjeseca, a naknadno je pušten na slobodu uz jamćevinu
Kako smo ranije pisali, jednom premierligaškom igraču, koji je procijenjen na 60 milijuna eura, i njegovom prijatelju jedan je nogometni agent prijetio pištoljem. A sada je izašla informacija o kojem se igraču radi.
Naime, kako javlja Fabrizio Romano, radi se o nogometašu Tottenham Hotspura Destinyju Udogieju. Podsjećamo, Udogie je bio napadnut dok je šetao s prijateljem po prometnoj londonskoj ulici, kada ga je napao agent. Agent (31), koji predstavlja nekoliko igrača, uključujući engleskog reprezentativca, uhićen je prošlog mjeseca pod sumnjom da je prijetio oružjem, a protiv njega se vodi istraga zbog ucjenjivanja i prijetnji nogometaševom prijatelju.
🚨 Destiny Udogie was threatened with a gun in a late night incident in London last month.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 4, 2025
Police are investigating the threat as they arrested a 31 year old football agent.
Spurs are supporting Udogie in this story. pic.twitter.com/x71tV1MCO3
