Zvijezdi Premier lige i njegovom prijatelju nogometni agent prijetio pištoljem

Agent, koji predstavlja nekoliko igrača, uključujući engleskog reprezentativca, uhićen je prošlog mjeseca, a naknadno je pušten na slobodu uz jamćevinu

5.11.2025.
8:32
Kako smo ranije pisali, jednom premierligaškom igraču, koji je procijenjen na 60 milijuna eura, i njegovom prijatelju jedan je nogometni agent prijetio pištoljem. A sada je izašla informacija o kojem se igraču radi.

Naime, kako javlja Fabrizio Romano, radi se o nogometašu Tottenham Hotspura Destinyju Udogieju. Podsjećamo, Udogie je bio napadnut dok je šetao s prijateljem po prometnoj londonskoj ulici, kada ga je napao agent. Agent (31), koji predstavlja nekoliko igrača, uključujući engleskog reprezentativca, uhićen je prošlog mjeseca pod sumnjom da je prijetio oružjem, a protiv njega se vodi istraga zbog ucjenjivanja i prijetnji nogometaševom prijatelju.

 

 

Tottenham HotspurNogometni AgentPrijetnja Pištoljem
