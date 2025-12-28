Lavina pokosila skijaše u talijanskim Alpama: Najmanje dvoje ljudi ostalo zatrpano

U talijanskom Claviereu u regiji Val di Susa danas oko 14 sati lavina je zahvatila skijašku stazu i okolni teren. Najmanje dvije osobe su ostale zatrpane i za njima se traga. Na terenu su odmah stigli helikopteri i timovi hitne pomoći, gorski spasilački timovi te policija. Nesreću je prijavio instruktor skijanja, piše Rai News.

Nadležne službe izdale su upozorenje na lavine za područja iznad 2000 metara nadmorske visine. "Obilni svježi snijeg kao i nanosi vjetrom nošenog snijega koji su na nekim mjestima dosegnuli određenu debljinu, djelomično ostaju nestabilni. Aktivnost spontanih lavina će se smanjiti. Unatoč tome, moguće su spontane lavine srednje, a izolirano i velike veličine. Također, tijekom dana, posebno u podnožjima stjenovitih litica, moguće su vlažne i mokre male lavine, a izolirano i srednje veličine" stoji u službenom priopćenju.

Samo jedan skijaš na nekim mjestima može izazvati odron lavina, čak i srednje veličine. Opasne točke nalaze se u područjima blizu grebena, kao i u udubinama, jarugama i iza promjena nagiba.

