Doznajemo kako će izgledati prvi dani vojnog roka: Evo što je s mobitelima i slobodnim vikendima

Prvi ročnici u ponedjeljak stižu u vojarne na temeljno vojno osposobljavanje (TVO) - 446 je dragovoljaca, a njih 3544 podliježe obvezi vojnog služenja.

Više detalja otkrio nam je Ivan Jušić, ravnatelj Uprave za ljudske potencijale Ministarstva obrane (MORH), kojeg smo pitali što ročnike čeka prvi dan.

"Čeka ih prihvat u vojarne i upoznavanje s vojničkim životom, zaduživanje opreme, upoznavanje sa zapovjednicima, instruktorima i prostorom u kojem će provesti dva mjeseca, sa sportskim i vjerskim mogućnostima koje će moći koristiti. Kao i sve što je u obuci, prvo načelo je postupnost", objašnjava gost RTL-a Danas.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

"Uvijek počinjemo s teorijom. Prvih par dana vojnici će biti upoznati s odredbama Zakona o službi, sa svim pravilima koje reguliraju službu u Hrvatskoj vojsci, s njihovim pravima i obvezama, s ustavnim odredbama koje se odnose na obranu i Hrvatsku vojsku. Proći će teorijski dio koji se tiče nošenja, korištenja, uporabe i održavanja oružja, a u prvih sedam dana zadužit će i oružje. Nakon toga polažu svečanu prisegu", nastavlja Jušić.

Ima dosta dragovoljaca

Na pitanje hoće li se ročnici obučavati za rukovanje novim tehnologijama, naš sugovornik ističe: "Svi ročnici bit će obučeni za specijalnost strijelca u pješaštvu, ali tijekom obuke bit će upoznati sa svim složenim borbenim sustavima kao što su topništvo, sredstva za protuoklopnu borbu, tenkovi, dronovi, kibernetička sigurnost i informacijska kultura".

Pitali smo je li ih iznenadio ovoliki interes i činjenica da ima dosta dragovoljaca. "U ovom naraštaju od 800 mladića i djevojaka, više od 50 posto su dragovoljci. Djevojke su sve dragovoljne, jer žene još uvijek nemaju obvezu služenja u Hrvatskoj vojsci. Za pohvaliti je da imamo 82 djevojke, od kojih su dvije vrhunske sportašice.

Foto: RTL Danas

"Svi mladići i djevojke koje su pozvani na TVO nakon toga mogu odabrati svoj put, biti profesionalni vojnik u Vojsci. Naravno, svi će biti upućeni na zdravstvene preglede, jer su pregledi za profesionalnu službu malo složi nego za TVO. Oni koji zadovolje te kriterije mogu ostati u Hrvatskoj vojsci. Oni koji to ne budu htjeli bit će raspoređeni u pričuvne postrojbe. Dosad je više od 90 posto mladića i djevojaka koji su dolazili na dragovoljno vojno osposobljavanje ulazilo u profesionalni sastav Hrvatske vojske. Očekujemo od 446 dragovoljaca da će najveći dio njih završiti u Vojsci kao profesionalni vojnici", ističe Jušić.

Osvrnuo se i na kampanju na društvenoj mreži TikTok, gdje je MORH uspio vojni rok približiti mladima. "Nastojali smo biti malo opušteniji, pogotovo zato što mlađi ljudi ne gledaju televiziju ni čitaju novine, nego prate reelove i streamove na društvenim mrežama", objašnjava ravnatelj.

"Svatko tko je imao upit se odgovorilo na mail, ali u pravilu su to mailovi s pitanjima što će biti s njim, što će raditi, što će jesti. Uvijek imaju tri jela za sve mladiće koje će služiti vojni rok i ništa strašno im se neće desiti", kaže Jušić na pitanje o upitima koji su im stizali.

Razlike u generacijama

Objasnio je i kako se razlikuju današnje generacije od onih prije 25 godina. "Mislim da je najveća razlika mladića koji danas dolaze u vojsku, od onih koji su dolazili u moje vrijeme način informiranja. Mi smo prije 25 godina čitali novine, redovno gledali televiziju, informirali se putem dnevnika, RTL-a ili neke druge televizije. Međutim, oni su uglavnom na mobitelima, ako su baš fanovi nekih klubova u Engleskoj ili Hrvatskoj, onda to gledaju na TV-u.

Na naše potpianje hoće li imati pristup mobitelu, Jušić govori: "Naravno da hoće. Pravilo korištenja mobitela bit će kao i za profesionalni dio Hrvatske vojske. Mobiteli se ne mogu koristiti u svim dijelovima vojarne, ali tamo gdje će se moći koristiti u slobodno vrijeme, moći će ga koristiti".

Slobodni vikendi

Pojašnjava kakva će biti situacija sa slobodnim vikendima. "Jedan vikend za dva mjeseca služenja će imati slobodni i za Uskrs će ovaj puta biti pušteni kući. Taj vikend svi će biti pušteni taj jedan vikend, a roditelji ih mogu posjetiti u svako vrijeme tako da ne ometaju obuku", kaže Jušić i dodaje da će prisega biti 20. ožujka u svim vojarnama u isto vrijeme.

Jušić otkriva i kada će ići pozivi za novi krug: "Kampanja zdravstvenih pregleda mladića koji su rođeni 2007. i oni koji se dragovoljno prijave počela je 15. siječnja, kampanja se nastavlja, pregledano je više od 3.000 mladića do kraja veljače, pozivi se dalje upućuju i sljedeći uputni rok na služenje je u svibnju 2026. godine".

Gosta smo pitali i što savjetuje budućim ročnicima, na što je Jušić poručio: "Da se opuste, kao što to inače rade vikendom i da su dobro došli u Hrvatsku vojsku".