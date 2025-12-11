Mrle otkrio Mojmiri što uopće znači RKTRD NDRD: 'Probaj to govoriti cijeli dan'

Damir Martinović Mrle, frontmen Leta 3, u četvrtak je gostovao u RTL Direktu i objasnio što uopće znači "RKTRD NDRD", ime novog albuma.

"To je jedna mantra. To govoriš, probaj govoriti cijeli dan i onda polako osjećaj i promatraj što će ti se dešavati. Probaj cijeli dan", govori nam Mrle.

Novi imidž

Potom nam je odgovorio i na drugo najvažnije pitanje, ono o novom kostimu. "To je naš novi imidž, već se povlači od singla 'Lassie'. Tamo nam je Marita Ćopo napravila prelijepe kostime po ideji Lane Letović Perčin. To mi je uvijek roba za van, disko. Kod vas je malo vruće, u disku inače ne, uvijek tamo hlade. Puno puše, stavljaju... Kako se puno puši, jaka je ventilacija, tamo mi je uvijek zima", govori Mrle.

Govorio je i o upotrebi umjetne inteligencije koja im je pomogla napraviti spot za pjesmu 'Cikica'. "Krenuli smo s prvim singlom, to je bila ta 'Cikica', AI što se kaže. Naše stare fotografije Valter Peculić je fotografirao prije četrdesetak godina i onda smo ih našli i jednostavno su ih Anis Galijatović i Letović Perčin oživjeli putem moderne tehnologije", poručuje Mrle.

Ljubavni album

Na pitanje kako to da je album ljubavni, Mrle kaže: "Ljubav je nekako u ovom trenutku najvažnija i mi smo se za nju opredijelili. Nikad u potpunosti nismo imali ljubavni album. Napisao sam 12 ljubavnih pjesama, tu je naravno i 'Ciklama' - doživjela je procvat da tako kažem, nešto specijalno se s njom desilo ovaj put. Ta Ciklama je na svakom albumu, ovaj put je to stvarno... i orkestar, zbor, elektronika".

Pitali smo ga o pjesmi "Ljubavna pokora" i tko ga je "tukao bakalarom". "U pokori si i bitno je da je žena gola, ali da je ne smiješ diratI. Ja sam u pokori i ispoštovao sam pokoru do kraja", govori Mrle.

Album oduševio kritičare

Kritičari hvale album, govore da je to originalni Let 3 kakav je nekad bio i kakav treba biti danas. "Jako sam sretan što se to tako desilo. Dugo nismo objavljivali albume, devet godina. Imali smo neke varijante s obradama pjesama, ovo-ono. Onda smo se nakon Eurosonga odlučili napraviti album. Tamo nam je sve lijepo krenulo, bilo je lijepo, jako dobro pa rek'o - još uvijek imamo snage i previše ideja, zašto ne bismo sada napravili jedan album, ljubavni naravno", govori nam na to naš sugovornik.

Djeca su ih počela obožavati nakon pjesme 'Mama Šč' pa smo pitali je li to bilo neobično iskustvo. "Jednostavno je to neka vibracija, jedna riječ koja ja katarzična, čisti dušu, iscjeljuje i to djeca najviše osjete jer je to prava istinska pozitivna energija", tvrdi Mrle.

Ljubav i Antivalentinovo

Zanimalo nas je kako zajedno idu ljubavni album i Antivalentinovo. "Napravili smo prvi put ljubavni album i napisali 'Ljubav' da se zove Ljubav. Ali govore mi ovi u Dallasu da ga nećemo zvati 'Ljubav' jer to već ima Ekatarina, imaju neki hrvatski izvođači, tih albuma 'Ljubav' ima puno. Prekriže mi ljubav i nazovu ga 'RKTRD NDRD' jer sam ja jednom došao u Dallas i cijeli dan govorio 'RKTRD NDRD'. Kažu mi - 'Što će ti ta ljubav, evo ti RKTRD NDRD. I sad se album zove RKTRD NDRD", objašnjava Mrle.

"A ljubav prekrižena. I sad su iskoristili to ljubav za Antivalentinovo, kao ništa ljubav, samo karanje, a mi napravili ljubavni album. Ne znam kako ćemo mi na to Antivalentinovo, možda ćemo ga morati preimenovati u Valentinovo", nastavlja gost.

Električna glazba

Osim što je Mrle frontmen Leta 3, on je i DJ Demien - bavi se sada i elektroničkom glazbom. Govorio je tako o albumu Culminazione. "Dva dana nakon izašao je ovaj album, Culminazione. To je baš elektronika. Najviše volim tehno, mislim da tu ima dosta tehna, elektronike. Tu je jedan čovjek koji mi pomaže, dosta me učio o elektronici - to je Seraphim Codex, moja podrška i tu me gura. Ovo je moj prvi album, ali odmah je dupli, dupla ploča", kaže Mrle.

"Volim elektroniku. Otkad sam počeo slušati glazbu uvijek mi je paralelno bilo rokerska i elektronska. Uvijek su tu bili Kraftwerk, Tangerine Dream, bendovi koje sam jako volio uz sve što sam slušao onda. To je ostalo do današnjeg dana. Kad sam počeo raditi u kazalištu s Paulom Magellijem, onda smo puno radili, sva glazba je bila elektronska. Kako smo to radili, poslije predstava se našlo toliko materijala da bismo napravili album. I onda me to skroz prebacilo u elektroniku", opisuje Mrle.

Komentirao Eurosong

Pitali smo znači li to da bi se sljedeći put na Dori mogao pojaviti s elektroničkom glazbom. "Vrlo lako moguće da odem opet na Doru", rekao ja na to Mrle, a zatim prokomentirao situaciju s Eurosongom. Podsjetimo, pet zemalja odlučilo se na bojkot zbog Izraela.

"Ne volim zabrane općenito, kad smo bili tamo stalno su nas zabranjivali. Sjećam se tirkiznog karpeta kad smo nosili majice s likovima djece, odnosno svoje kad smo bili mali i simbolizirali djecu u Ukrajini i genocid koji se u tom trenutku vršio. Oni su bili otimani. Htjeli smo reći o tome, ali onda su oni iz EBU-a skužili, jer smo počeli pričati novinarima o čemu se radi. To je odmah došlo do njih, nije prošlo tri minute, došli su reći da će nas odmah izbaciti ako ne odmah prekinemo", prisjeća se Mrle.

"Stalno su nas izbacivali, nešto izmišljali. Nismo smjeli, dok još nismo rekli o čemu se radi, već su onda u nešto sumnjali, pa su rekli da ne možemo biti u tim majicama i gaćicama zato jer to gori pa bismo se mogli zapaliti ako padne iskra. Iskre stalno gore i netko se stalno može zaraditi. Galeb je onda napravio donji veš i u dva dana napravio gaće i majice od negorivog materijala. Donijeli smo i certifikat, onda nisu znali što će s nama", dodaje Mrle.

"Bit će super na Antivalentinovu, sve su pjesme ljubavne, bit će prčidbe", zaključuje Mrle.