Predstavljala je Hrvatsku na Eurosongu, a sada čeka sina: Daria otkrila ime bebe

Pjevačica Daria Kinzer (37), koja je Hrvatskoj postala poznata kada ju je 2011. predstavljala na Eurosongu, objavila je radosne vijesti – sa suprugom Thomasom Rosnerom uskoro će dobiti dijete. Na Instagramu je podijelila fotografije s darivanja djeteta, a pritom je otkrila i spol te ime njihove prinove.

Emotivna objava s darivanja djeteta

Daria je uz fotografije napisala da je njihovo “malo čudo” sve bliže dolasku te kako jedva čekaju upoznati sina kojem su odabrali ime Nico. Otkrila je i da je cijela proslava protekla u toploj i emotivnoj atmosferi punoj smijeha, ljubavi i dragih trenutaka. Njezini pratitelji odmah su joj uputili brojne čestitke i poruke podrške.

Ljeto u znaku ljubavi

Pjevačica se u lipnju udala za Thomasa, koji vodi agenciju za nekretnine, a par je od tada već više puta dijelio zajedničke fotografije i planove. Dolazak bebe za njih je, kako ističu, ostvarenje velikog sna.

Glazba i dalje ostaje dio njezina života

Iako posljednjih godina više ne djeluje na domaćoj estradi, Daria je i dalje aktivna u glazbi. Pjeva na kruzerima, najčešće na njemačkom jeziku, ali izvodi i pjesme na drugim svjetskim jezicima. Rođena je u Njemačkoj, od oca Nijemca i majke Hrvatice, a hrvatsku obalu redovito posjećuje i ne skriva koliko je vezana uz nju.

