Pratitelji šalju lijepe želje: Doris Pinčić iznenadila fotografijom sa suprugom Davorom
Čini se da je Doris Pinčić odlučila napuniti baterije u poznatom okruženju i u najboljem društvu, započevši tako novu godinu porukom koja slavi jednostavne životne radosti: obitelj, zdravlje i mir
Mnogima omiljena voditeljica i influencerica Doris Pinčić Guberović (37) novu je 2026. godinu započela u opuštenoj atmosferi, a sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila nekoliko fotografija i tople želje. Objava je otkrila da početak siječnja provodi u svom rodnom gradu, Zadru, u društvu supruga Davora Guberovića, odakle je svima uputila poruku punu optimizma.
Na prvoj fotografiji koju možete pogledati ovdje, Doris nasmiješeno pozira sa suprugom Davorom, oboje ležerno odjeveni u tople zimske jakne i sa sunčanim naočalama. Iza njih puca prekrasan pogled na zadarsku rivu i otoke, a atmosfera odiše mirom i srećom.
Ostale fotografije prikazuju panoramu grada s prepoznatljivim vizurama crkve svetog Donata i ostacima rimskog Foruma, potvrđujući da par uživa u srcu Dalmacije. Uz idilične prizore, voditeljica je uputila i emotivnu poruku.
'Da lijepo stvaramo i da bolnice zaobilazimo'
"Dobri ljudi dobre volje sretna vam svima 2026. godina! Da smo što više na svojim sretnim mjestima, s ljudima koji nas čine sretnima, da su nam djeca živahna, da lijepo stvaramo, da se družimo i da bolnice zaobilazimo! Puno sreće, mira (najviše) i radosti svima", poručila je Doris.
Njezina objava brzo je prikupila brojne pozitivne reakcije, a pratitelji su joj uzvraćali lijepim željama. "Uživaj zaslužila si! Sve najbolje draga Doris", samo je jedan od komentara podrške koji pokazuje koliko je voditeljica voljena u javnosti.
Zasluženi odmor nakon ispunjene godine
Ovaj obiteljski odmor u Zadru dolazi kao zasluženi predah nakon iznimno aktivnog razdoblja za Doris. Iako svoj privatni život nastoji držati podalje od očiju javnosti, poznato je da je nedavno sa suprugom Davorom, s kojim je u braku od studenog 2022., uselila u novi obiteljski dom.
Njihovi rijetki zajednički trenuci, poput ovog opuštenog izleta u Zadar, posebno vesele njezine obožavatelje, koji su u komentarima istaknuli kako izgledaju "divno".
Čini se da je Doris Pinčić odlučila napuniti baterije u poznatom okruženju i u najboljem društvu, započevši tako novu godinu porukom koja slavi jednostavne životne radosti: obitelj, zdravlje i mir.
Podsjećamo, Doris i Davor u braku su od studenog 2022. godine, a u rujnu 2023. Doris je rodila i njihovo prvo zajedničko dijete, kćerkicu Divnu.
POGLEDAJTE VIDEO: Prije godinu dana nitko nije znao za njega: Znate li što je Mamdani obećao u Trumpovoj Americi?