Šprajc objasnio razliku između Kekinove pjesme i Thompsona: 'Nikad tu neće biti Hipodroma'

O sportu se nema šta puno reći, kod nas je sport politika a politika sport, vidjelo se to na dočeku hrvatskih rukometaša, reprezentacija Thompson, Tomašević, Plenković, doček, nedoček, doček a onda se u sve to ničim izazvan uključio i Mile Kekin.

Vidio čovjek da od sportaša i dočeka svi nešto dobivaju a on ništa. Dobiva Thompson, dobiva Plenki, dobiva, ne možeš vjerovati, čak i SDP, a dobiva i njegova žena. A on na svemu tome eventualno dobiva pivo. I to još toplo.

Da je bar hladno, ajde de. Pa je sad i on uletio u to lukrativno političko estradno tržište s nekom ironičnom navijačkom pjesmom, koja ga treba lansirati kao neku glazbenu ikonu ostrašćene ljevice kao što je Thompson ikona glazbeno ostrašćene desnice.

'Nema tu Hipodroma'

Dakle, pjesma kao pjesma neloša, spot neloš ili barem jednako loše ili neloše kao Thompson. I jedan i drugi se vrte oko tri akorda s tim da je Mile malo više u duru a Thompson u molu. Ali za razliku od Thompsona, nema tu bitaka, nema partizana, nema srpa, nema čekića, nema petokrake, nema revolucije, nema Gredelja kojeg stvarno više nema, nema pravog odgovora na Thompsona.

Sve je to nekako rokerski mainstream lame, baš onako kako bi to složio pristojan sredovječni domobran koji na moru renta kuću s bazenom i javlja se na natječaje EU fondova. Drugim riječima, nema tu niti će od tog ikad biti Hipodroma.

