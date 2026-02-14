Šprajc: 'Plenki je izgleda stvarno već očajan da mu čak i glupi robot izgleda kao rješenje'

PR BUDALAŠTINA /

Plenki je izgleda stvarno već očajan sa svojim ministrima da mu čak i glupi robot izgleda kao prihvatljivo rješenje. Ali ne možemo reći da je ova PR budalaština s robotima baš Plenkijeva ideja. On kao i inače samo kupi fore koje vidi kod svog uzornog kolege. Jer samo par dana prije nego je Plenki općio s Tonkom i Rinnom kolega mu je bio s Lukom.

Dakle sve isto do boli krindžavo kao i kod nas, samo što Vučić svog robota nije zvao na sjednicu Vlade. I s tim da Vučiča nije fasciniralo šta ovaj priča nego da ima čvrst stisak ruke.

Srbi ko Srbi, vole ljudi čvrstu ruku, pa nek im bude. Potom je robotsko kulturno društvo Prosvjeta pred Vučićem izvelo tradicionalni srpski narodni ples.

Kad su vidjeli da se Hrvati i Srbi razbacuju svojim robotskim tehnologijama, u utrku u roboružanju su se prekjučer uključili i Bosanci i Hercegovci. Pa su i oni predstavili nekog tobože svog robota kojeg su nazvali Roby.

Roby je prvo malo prošetao Starim mostom u Mostaru, doduše morali su ga pridržavati, valjda je čovjek malo popio, a onda su ga doveli na Baščaršiju gdje je demonstrirao svoje Kung Fu vještine. Doduše po očima bih rekao da je to isti onaj robot koji je bio kod Plenkija samo se tamo zvala Tonka, a ovdje je evo postao Roby.

Dakle, totalno je trans.

Inače Vučić je svoj androidni cirkus, iskoristio da najavi gradnju fabrike robota i to vojnih robota.

Nije rekao hoće li se parada održati 2123. ili 2124. ali do tada će i Tonka valjda biti spremna za bratoubilački robo rat. Jer ni naš Plenki nije štedio na obećanjima najavivši kako će Hrvatska u digitalnu transformaciju uložiti 10 milijardi eura pri tome istaknuvši sve uspjehe dosadašnje digitalizacije.