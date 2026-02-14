Stručnjak upozorio Hrvate na ovisnost: 'To onemogućava svakodnevno funkcioniranje'

'NE MOGU PRESTATI' /

Europska komisija želi redizajnirati popularnu društvenu mrežu TikTok nakon procjene da određene funkcije aplikacije potiču ovisnost, osobito kod djece i mladih. Riječ je o beskonačnom skrolanju, automatskoj reprodukciji sadržaja, push obavijestima i snažno personaliziranim preporukama koje, upozoravaju stručnjaci, mogu dovesti do kompulzivnog korištenja.

Mnogi korisnici priznaju da su svjesni problema, ali da ne uspijevaju smanjiti vrijeme provedeno na aplikaciji. „Pokušavam što manje, ali to je i dalje nekoliko sati dnevno“, kaže jedna učenica koja trenira i ide u školu, ali dodaje da joj je teško prestati.

TikTok u Europskoj uniji koristi oko 170 milijuna ljudi, a Bruxelles od kompanije traži stroža ograničenja vremena pred ekranom i izmjene sustava preporuka. Stručnjaci upozoravaju da brze izmjene sadržaja smanjuju raspon pažnje i otežavaju svakodnevno funkcioniranje, jer stvarni život zahtijeva koncentraciju i kontrolu pažnje.

Dio stručnjaka smatra da veći dio odgovornosti treba prebaciti na same platforme, dok drugi upozoravaju da odluka o korištenju ipak ostaje na korisnicima. Istodobno su i druge društvene mreže pod povećalom, uključujući Metin Facebook i Instagram, zbog sumnji na poticanje ovisnosti.

TikTok je najavio da će osporiti tvrdnje Komisije i braniti svoje značajke, no ako ne dođe do dogovora o promjenama, platformi prijete kazne koje mogu dosegnuti i do šest posto globalnog godišnjeg prihoda.