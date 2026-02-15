FREEMAIL
POVRATAK POBJEDNIKA /

Marko Bošnjak otvorio finalnu večer Dore i podsjetio na svoj eurovizijski nastup

Marko Bošnjak otvorio finalnu večer Dore i podsjetio na svoj eurovizijski nastup
Foto: Screenshot:youtube: Dora Hrt

Prošlogodišnji pobjednik vratio se na pozornicu Dore kao gost izvođač

15.2.2026.
20:53
Hot.hr
Screenshot:youtube: Dora Hrt
Hrvatski pjevač Marko Bošnjak (23) otvorio je finalnu večer Dora 2026. energičnim nastupom i podsjetio publiku na svoj prošlogodišnji pobjednički trenutak.

Marko Bošnjak otvorio finalnu večer Dore i podsjetio na svoj eurovizijski nastup
Foto: Screenshot:youtube: Dora Hrt

Pobjednički povratak na pozornicu

Bošnjak je večer otvorio izvedbom pjesme „Poison Cake“, s kojom je prošle godine pobijedio na Dori i izborio nastup na Euroviziji 2025. Nastavio je s pjesmom "Rise like a Phoenix" s kojom je Conchita Wurst pobijedila 2014. godine. Nakon uvodne izvedbe predstavio je i pjevačko-plesni program sastavljen od popularnih eurovizijskih pjesama, u režiji hrvatskog redatelja Igor Barberić.

Put od talent showa do eurovizijske pozornice

Glazbenu karijeru započeo je kao dječak pobjedom u televizijskom showu Pinkove zvezdice, čime je skrenuo pozornost regionalne publike. Prošle godine predstavljao je Hrvatsku na Euroviziji u Basel, no unatoč zapaženom nastupu nije se plasirao u finale natjecanja.

Nastup koji je obilježio početak večeri

Ovogodišnji povratak na pozornicu Dore bio je simboličan podsjetnik na njegov glazbeni put i uspjeh koji ga je doveo do eurovizijske scene. Publika ga je ispratila snažnim pljeskom, a nastup je otvorio večer ispunjenu raznolikim glazbenim stilovima i izvođačima.

Dora 2026.Marko Bošnjak
