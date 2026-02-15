Marko Bošnjak otvorio finalnu večer Dore i podsjetio na svoj eurovizijski nastup
Prošlogodišnji pobjednik vratio se na pozornicu Dore kao gost izvođač
Hrvatski pjevač Marko Bošnjak (23) otvorio je finalnu večer Dora 2026. energičnim nastupom i podsjetio publiku na svoj prošlogodišnji pobjednički trenutak.
Pobjednički povratak na pozornicu
Bošnjak je večer otvorio izvedbom pjesme „Poison Cake“, s kojom je prošle godine pobijedio na Dori i izborio nastup na Euroviziji 2025. Nastavio je s pjesmom "Rise like a Phoenix" s kojom je Conchita Wurst pobijedila 2014. godine. Nakon uvodne izvedbe predstavio je i pjevačko-plesni program sastavljen od popularnih eurovizijskih pjesama, u režiji hrvatskog redatelja Igor Barberić.
Put od talent showa do eurovizijske pozornice
Glazbenu karijeru započeo je kao dječak pobjedom u televizijskom showu Pinkove zvezdice, čime je skrenuo pozornost regionalne publike. Prošle godine predstavljao je Hrvatsku na Euroviziji u Basel, no unatoč zapaženom nastupu nije se plasirao u finale natjecanja.
Nastup koji je obilježio početak večeri
Ovogodišnji povratak na pozornicu Dore bio je simboličan podsjetnik na njegov glazbeni put i uspjeh koji ga je doveo do eurovizijske scene. Publika ga je ispratila snažnim pljeskom, a nastup je otvorio večer ispunjenu raznolikim glazbenim stilovima i izvođačima.
POGLEDAJTE VIDEO:Epsteinova žrtva progovorila: 'Bila sam užasnuta i prestravljena, druge žene su se samo smijale'