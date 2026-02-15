Favoritkinje Dore zapalile publiku: Pogledajte zašto nikoga ne ostavljaju ravnodušnim

Etno-pop sastav LELEK nastupao s pjesmom “Andromeda” u drugom polufinalu Dore 2026, koja kroz simboliku i atmosferu govori o slobodi, identitetu i pripadnosti.

Natjecanje Dora možete pratiti uživo OVDJE.

Pjesma u središte stavlja žensku perspektivu i naslijeđe koje se prenosi generacijama, bez doslovnog pripovijedanja.

Skupina je i ranije privukla pažnju nastupom na Dori, a novi singl uoči natjecanja bilježi velik interes na streaming-servisima.

Njihov glazbeni izričaj spaja elemente hrvatske tradicijske glazbe s modernim pop-zvukom, što ih izdvaja na domaćoj sceni.

Inspiraciju za pjesmu dijelom pronalaze u povijesnom običaju očuvanja identiteta, čime poruku čine univerzalnom i suvremenom.

