Favoritkinje Dore zapalile publiku: Pogledajte zašto nikoga ne ostavljaju ravnodušnim
Njihov glazbeni izričaj spaja tradicijske elemente s modernim pop-zvukom na poseban način
Etno-pop sastav LELEK nastupao s pjesmom “Andromeda” u drugom polufinalu Dore 2026, koja kroz simboliku i atmosferu govori o slobodi, identitetu i pripadnosti.
Natjecanje Dora možete pratiti uživo OVDJE.
Pjesma u središte stavlja žensku perspektivu i naslijeđe koje se prenosi generacijama, bez doslovnog pripovijedanja.
Skupina je i ranije privukla pažnju nastupom na Dori, a novi singl uoči natjecanja bilježi velik interes na streaming-servisima.
Njihov glazbeni izričaj spaja elemente hrvatske tradicijske glazbe s modernim pop-zvukom, što ih izdvaja na domaćoj sceni.
Inspiraciju za pjesmu dijelom pronalaze u povijesnom običaju očuvanja identiteta, čime poruku čine univerzalnom i suvremenom.
