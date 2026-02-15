FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LELEKICE ODUŠEVILE /

Favoritkinje Dore zapalile publiku: Pogledajte zašto nikoga ne ostavljaju ravnodušnim

Favoritkinje Dore zapalile publiku: Pogledajte zašto nikoga ne ostavljaju ravnodušnim
×
Foto: Screenshot:youtube: Dora Hrt

Njihov glazbeni izričaj spaja tradicijske elemente s modernim pop-zvukom na poseban način

15.2.2026.
21:51
Hot.hr
Screenshot:youtube: Dora Hrt
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Etno-pop sastav LELEK nastupao s pjesmom “Andromeda” u drugom polufinalu Dore 2026, koja kroz simboliku i atmosferu govori o slobodi, identitetu i pripadnosti.

Natjecanje Dora možete pratiti uživo OVDJE

Pjesma u središte stavlja žensku perspektivu i naslijeđe koje se prenosi generacijama, bez doslovnog pripovijedanja.

Skupina je i ranije privukla pažnju nastupom na Dori, a novi singl uoči natjecanja bilježi velik interes na streaming-servisima.

Njihov glazbeni izričaj spaja elemente hrvatske tradicijske glazbe s modernim pop-zvukom, što ih izdvaja na domaćoj sceni.

Inspiraciju za pjesmu dijelom pronalaze u povijesnom običaju očuvanja identiteta, čime poruku čine univerzalnom i suvremenom.

POGLEDAJTE VIDEO:Ispred HRT-a se okupili prosvjednici uoči Dore: Evo o čemu je riječ

LelekDora 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx