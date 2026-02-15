FREEMAIL
'ŠOKANTNE SCENE' /

Veleposlanica Izraela o koncertu Thompsona u Širokom: 'Mladi ljudi koji slave uz nacističke pozdrave'

Veleposlanica Izraela o koncertu Thompsona u Širokom: 'Mladi ljudi koji slave uz nacističke pozdrave'
Foto: Goran Kovacic/pixsell

Veleposlanik Izaela protumačio je pozdrave publike kao nacističke

15.2.2026.
22:59
Hot.hr
Goran Kovacic/pixsell
Marko Perković Thompson (59), hrvatski pjevač i autor, našao se u središtu kontroverze nakon što je na društvenim mrežama veleposlanica Izraela u BiH i Albaniji Galit Peleg objavila fotografije s njegovog koncerta u Širokom Brijegu, na kojima se prema njezinim navodima mogu vidjeti mlade osobe s nacističkim pozdravima.

Fotografija je izazvala rekcije na društvenim platformama. Peleg je opisala prizor kao „šokantnu scenu mladih koji slave s #Nazi pozdravima“ i pozvala na hitnu reakciju nadležnih tijela u Bosni i Hercegovini.

Međutim, tko zna kako zaista izgleda nacistički pozdrav rukom, jasno je da na forografijama nije riječ ni o kakvom nacističkom pozdravu, već fanovima koji su na koncertu normalno podigli ruke u zrak s otvorenim šakama.

Kontekst i komentar

Marko Perković Thompson poznat je po patriotskim pjesmama i velikoj popularnosti u regiji. Organizatori i lokalne vlasti u Širokom Brijegu još se nisu službeno očitovali o događaju.

Marko Perković ThompsonNastupširoki Brijeg
