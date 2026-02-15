Spektakl u Napulju: Napoli i Roma remizirali 2-2, Bologna slavila u Torinu

Derbi susret 25. kola talijanskog nogometnog prvenstva između Napolija i Rome je završio 2-2 nakon što su gosti dva puta vodili.

Dva puta su gosti vodili, ali se Napoli oba puta vratio produživši pozitivan niz rezultata u međusobnim susretima. Napoli je naime, u posljednjih 13 susreta upisao samo jedan poraz od Rome.

Gosti su poveli već u sedmoj minuti golom Donyella Malena, izjednačio je Leonardo Spinazzola u 40. minuti, da bi Malen u 71. minuti golom s bijele točke doveo Romu do nove prednosti. Konačnih 2-2 postavio je Aisson Santos sjajnim golom s ruba kaznenog prostora u 82. minuti.

U ranije odigranom susretu Bologna je na gostovanju pobijedila Torino sa 2-1, a susret je obilježio hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić postigavši gol i autogol u domaćem porazu Torina.

Bologna je povela u 49. minuti. Jonathan Rowe je ubacio s lijeve strane, lopta je pogodila Vlašića prevarivši Alberta Palearija na golu. Nikola Moro je pokušao potvrditi gol, ali nije pogodio loptu, pa je autogol pripisan Vlašiću.

Splićanin se iskupio u 62. minuti zabivši za 1-1. Bio je to njegov sedmi gol uz pet asistencija ove sezone. Zapata je pucao, Skorupski je obranio, a domaća "desetka" je zabila desnom nogom za 1-1. Samo osam minuta kasnije Bologna je ponovo povela, a strijelac je bio Santiago Castro.

Vlašić je igrao cijeli susret za Torino, dok Sandro Kulenović nije ulazio u igru. S druge strane Moro je također, odradio svih 90 minuta.

Bologna je ovom pobjedom skočila na osmo mjesto sa 33 boda, dok je Torino na 14. poziciji sa 27 bodova.

Parma je porazila "fenjeraša" Veronu sa 2-1, a gol odluke za domaćine je zabio Mateo Pellegrino u trećoj minuti nadoknade.

Za Parmu je zabio i Adrian Bernabe u četvrtoj minuti, dok je za goste pogodak postigao Abdou Harroui iz kaznenog udarca u 43. minuti. Dodajmo kako je Verona već od 11. minute igrala bez isključenog Emmanuela Orbana.

Matija Frigan je kod Parme i dalje izvan stroja, dok je Domagoj Bradarić odigrao cijeli susret za goste koji su sada šest bodova udaljeni od zone spasa.

Sassuolo je identičnim rezultatom u gostima pobijedio Udinese.

Poveli su domaćini pogotkom Oumara Soleta u 10. minuti. Gosti su do izjednačenja stigli tek u drugom poluvremenu, Armand Lauriente je zatresao mrežu suparnika u 56. minuti, a dvije minute kasnije je Andrea Pinamonti zabio za pobjedu.

Bivši igrač Hajduka Branimir Mlačić susret je odgledao s domaće klupe.

Cremonese i Genoa su odigrali bez golova, a kolo u ponedjeljak zatvaraju Cagliari i Lecce.

Vodi Inter sa 61 bodom, Milan ima 53 boda i susret manje, a treći je Napoli sa 50 bodova. Slijede Roma (47), Juventus (46)...

