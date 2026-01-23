Stručnjakinja za uređaje isprobala metode za čišćenje perilice: Otkriva koja je najbolja

Iako su članci o čišćenju česta tema, neki poslovi djeluju poput bitke bez kraja, osobito kada je riječ o uređajima koji bi trebali čistiti umjesto nas. To je potaknulo testiranje tri najpopularnije prirodne metode za održavanje perilice rublja kako bi se utvrdilo djeluje li ijedna od njih doista učinkovito.

Perilice rublja zahtijevaju temeljito čišćenje barem jednom mjesečno. Ipak, unatoč redovitom održavanju, može se pojaviti problem neugodnog mirisa koji se širi iz bubnja. Često se javlja vlažan, pljesniv miris koji se može zadržati i na odjeći nakon pranja, piše Mirror.

Foto: Shutterstock

Prirodne metode za čišćenje perilice

"Uobičajeno je otkriti nakupine deterdženta, omekšivača i drugih ostataka u svakoj perilici", ističe stručnjakinja za kućanske uređaje Jessica Petrino.

Od tri isprobane prirodne metode, jedna se istaknula kao jasan pobjednik.

1. Soda bikarbona

Soda bikarbona često se hvali kao svestrani kućanski proizvod koji stručnjaci preporučuju za održavanje perilice rublja. Poznata je po svojoj sposobnosti uklanjanja mrlja, a trebala bi pomoći i u neutralizaciji neugodnih mirisa.

Za temeljito čišćenje perilice, jedna šalica sode bikarbone usipa se izravno u bubanj i pokreće se prazan ciklus na najvišoj temperaturi u trajanju od sat vremena. Ovaj postupak stvara iznimno pjenastu smjesu, a vrući ciklus trebao bi uništiti sve klice ili bakterije koje se skrivaju u bubnju. Tijekom testa primijećeno je da je bubanj nakon ciklusa sjajio jače nego ikad, no prljavština je i dalje bila prisutna, a pljesniv miris nastavio se širiti iz unutrašnjosti.

Foto: Shutterstock

2. Bijeli ocat

Bijeli ocat smatra se jednim od najboljih prirodnih sredstava za čišćenje. Iako mu miris nije najugodniji, sadrži octenu kiselinu koja pomaže u otapanju minerala nakupljenih u bubnju i crijevima.

Stručnjakinja za čišćenje Melissa Maker objašnjava: "Vrući ciklus sa šalicom bijelog octa pomaže u rješavanju naslaga sapuna, neugodnih mirisa, plijesni i gljivica". Time bi se trebale uništiti sve bakterije koje uzrokuju probleme."

Postupak čišćenja perilice octom započinje miješanjem jednakih dijelova tople vode i prozirnog octa. Zatim se krpom smjesa nanosi na gumenu brtvu na vratima i ostavlja da djeluje petnaest minuta. Nakon toga se brtva ispire vlažnom krpom i čistom toplom vodom. U zadnjem koraku, šalica octa dodaje se u ladicu za deterdžent i pokreće se vrući ciklus pranja. Iako je ova metoda djelovala znatno bolje od sode bikarbone, neki pljesnivi mirisi i dalje su se osjećali.

3. Kristalna soda

Iako nije toliko poznata u svijetu prirodnih proizvoda za čišćenje kao bijeli ocat i soda bikarbona, kristalna soda (natrijev karbonat) ima neka iznimno moćna svojstva. Kristalna soda često se koristi za omekšavanje tvrdih ručnika i odčepljivanje odvoda.

Prema preporukama stručnjaka, za učinkovito čišćenje perilice rublja potrebno je upotrijebiti najmanje 500g kristalne sode. Stoga je pola vrećice usuto u bubanj te je pokrenut isti dugi, vrući program pranja koji je korišten i u prethodnim testovima.

Kristalna soda pokazala se kao apsolutni pobjednik, posebno kada je u pitanju uklanjanje neugodnih mirisa i temeljito čišćenje gumene brtve. Perilica rublja izgledala je i mirisala svježe, bez potrebe za dodatnim ribanjem ili brisanjem vrata ili same brtve. Također je primijećeno da je upotreba kristalne sode pomogla održati čistoću perilice dulje u usporedbi s drugim metodama.

