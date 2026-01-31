Sjećate se ovog para iz 'Ljubav je na selu'? Njihove stare fotografije sad su hit na Facebooku

Na društvenim mrežama posljednjih dana postao je viralan trend u kojem korisnici dijele stare fotografije i prisjećaju se prošlih trenutaka. Među njima su se istaknuli i Sara Hrnčić i Mihael Sklizović, poznati iz popularnog RTL-ovog showa “Ljubav je na selu”, koji nisu odoljeli nostalgičnoj igri.

Na svojim profilima na društvenim mrežama objavili su niz fotografija koje vraćaju njihove pratitelje u prošlost, prikazujući najposebnije trenutke iz privatnog života. Jedna od fotografija pokazuje Saru u trudnoći, dok na drugoj s ponosom drži svog sina dok je bio beba.

Ljubav na prvi pogled

Podsjetimo, Sara i Mihael upoznali su se i zaljubili u šestoj sezoni “Ljubav je na selu”, prije više od deset godina, a Mihael ju je tada čak zaprosio pred kamerama RTL-a. Njihova idila traje i danas, a ponosno odgajaju sinove Bornu i Jonu, dijeleći s pratiteljima sretne obiteljske trenutke.

Objave su izazvale val oduševljenja među pratiteljima, a mnogi su komentirali kako je lijepo vidjeti kako ljubav započeta u emisiji i dalje cvjeta, i to u pravom obiteljskom okruženju.

