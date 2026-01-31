FREEMAIL
RAZNJEŽILI PRATITELJE /

Sjećate se ovog para iz 'Ljubav je na selu'? Njihove stare fotografije sad su hit na Facebooku

Sjećate se ovog para iz 'Ljubav je na selu'? Njihove stare fotografije sad su hit na Facebooku
Foto: Rtl

Sara i Mihael upoznali su se i zaljubili u šestoj sezoni “Ljubav je na selu”, prije više od deset godina, a Mihael ju je tada čak zaprosio pred kamerama RTL-a

31.1.2026.
20:02
Hot.hr
Rtl
Na društvenim mrežama posljednjih dana postao je viralan trend u kojem korisnici dijele stare fotografije i prisjećaju se prošlih trenutaka. Među njima su se istaknuli i Sara Hrnčić i Mihael Sklizović, poznati iz popularnog RTL-ovog showa “Ljubav je na selu”, koji nisu odoljeli nostalgičnoj igri.

Na svojim profilima na društvenim mrežama objavili su niz fotografija koje vraćaju njihove pratitelje u prošlost, prikazujući najposebnije trenutke iz privatnog života. Jedna od fotografija pokazuje Saru u trudnoći, dok na drugoj s ponosom drži svog sina dok je bio beba.

 

Ljubav na prvi pogled

Podsjetimo, Sara i Mihael upoznali su se i zaljubili u šestoj sezoni “Ljubav je na selu”, prije više od deset godina, a Mihael ju je tada čak zaprosio pred kamerama RTL-a. Njihova idila traje i danas, a ponosno odgajaju sinove Bornu i Jonu, dijeleći s pratiteljima sretne obiteljske trenutke.

Objave su izazvale val oduševljenja među pratiteljima, a mnogi su komentirali kako je lijepo vidjeti kako ljubav započeta u emisiji i dalje cvjeta, i to u pravom obiteljskom okruženju.

Ljubav Je Na SeluSara HrnčićMihael Sklizović
