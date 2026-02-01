Bombastično priznanje žrtve: 'Epstein me poslao u Britaniju zbog se*sa s princom Andrewom u kraljevskoj rezidenciji'

Još jedna žena, koja nije Britanka, tvrdi da ju je osuđeni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein poslao u Veliku Britaniju radi seksualnog susreta s mlađim bratom britanskog kralja, Andrewom Mountbatten-Windsorom, potvrdio je njezin odvjetnik za BBC.

Susret se navodno dogodio u bivšoj prinčevoj rezidenciji Royal Lodge 2010. godine, kada je žrtva imala dvadesetak godina.

Odvjetnik Brad Edwards tvrdi da je djevojka, nakon što je provela noć s Andrewom, dobila i obilazak Buckingamske palače i da joj je poslužen čaj. Prvi je put to da jedna od Epsteinovih žrtava navodi da se seksualni susret dogodio u kraljevskoj rezidenciji.

"Govorimo o barem jednoj ženi koju je Jeffrey Epstein poslao princu Andrewu. Čak je nakon noći s njim obišla Buckinghamsku palaču", tvrdi odvjetnik.

Mountbatten-Windsor nije želio komentirati optužbe.

Buckinghamska palača rutinski bilježi imena gostiju na turneji, ali BBC nije uspio potvrditi njezin posjet bez otkrivanja ženina identiteta.

Ostao bez kraljevskih titula

Odvjetnik dodaje da su žrtva i Andrews, prije nego što je provela noć s njim, komunicirali međusobno.

Pravnik Edwards zastupa više od 200 Epsteinovih žrtava diljem svijeta, a radio je i za Virginiju Giuffre, koja je tvrdila da je u dobi od samo 17 godina dovedena u London kako bi imala spolne odnose s bivšim princom.

Prema njezinim riječima, bila je prisiljena na spolni odnos s Andrewom dva puta između 2001. i 2002. godine, jednom u New Yorku, a drugi put na Epsteinovom privatnom otoku na Karibima.

Epstein je 2008. godine osuđen za nagovaranje na seksualne usluge 14-godišnje djevojčice na Floridi, a kaznu je odslužio u srpnju 2010. Istraga BBC je u svojoj istrazi otkrio da je Epstein prokrijumčario brojne žene u Britaniju komercijalnim letovima i svojim privatnim zrakoplovima.

Andrewsu su oduzete kraljevske titule prošlog listopada, nakon objave Giuffreinih posthumnih memoara. Osim što više nije princ i vojvoda od Yorka, morao je napustiti svoju rezidenciju Royal Lodge na imanju Windsor, gdje je živio od 2004. godine. On je njezine optužbe negirao.

To je, prema riječima odvjetnika, dovelo do dodatne patnje žrtava jer se Andrew može pravdati da nema novaca kako bi isplatio odštete. "Ono što je kraljevska obitelj učinila oduzimanjem titula Andrewu imalo je suprotan učinak od onoga što tvrde da žele napraviti - a to je ispraviti stvari i mariti za žrtve", dodaje odvjetnik.

