GOTOVO JE /

Hajduk prodao velikog talenta: Evo koliko je zaradio

Hajduk prodao velikog talenta: Evo koliko je zaradio
Foto: Sime Zelic/pixsell

Mlačić je dijete Hajduka koji se ove godine "probio" u prvu momčad. Za 'Majstore s mora' skupio je 19 nastupa, a Transfermarkt ga procjenjuje na četiri milijuna eura

31.1.2026.
19:41
Sportski.net
Sime Zelic/pixsell
Dugo se pričalo o transferu Branimira Mlačića iz Hajduka u Inter. Od tog transfera na kraju neće biti ništa, ali Mlačić će svejedno put Italije.

Naime, kako javlja poznati talijanski novinar i stručnjak za transfere Nicolò Schira, mladi stoper Hajduka trebao bi potpisati ugovor s Udineseom. Deseta momčad Serie A Hajduku će platiti pet i pol milijuna eura odštete, a Mlačić će sa svojim novim klubom potpisati ugovor na pet godina.

Mlačić je dijete Hajduka koji je u klub stigao sa 11 godina iz Trogira. Ove se godine "probio" u prvu momčad i odmah postao ključan igrač Gonzala Garcije. Za 'Majstore s mora' skupio je 19 nastupa, a Transfermarkt ga procjenjuje na četiri milijuna eura.

Hajduk prodao velikog talenta: Evo koliko je zaradio