Hajduk prodao velikog talenta: Evo koliko je zaradio

Dugo se pričalo o transferu Branimira Mlačića iz Hajduka u Inter. Od tog transfera na kraju neće biti ništa, ali Mlačić će svejedno put Italije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Naime, kako javlja poznati talijanski novinar i stručnjak za transfere Nicolò Schira, mladi stoper Hajduka trebao bi potpisati ugovor s Udineseom. Deseta momčad Serie A Hajduku će platiti pet i pol milijuna eura odštete, a Mlačić će sa svojim novim klubom potpisati ugovor na pet godina.

Mlačić je dijete Hajduka koji je u klub stigao sa 11 godina iz Trogira. Ove se godine "probio" u prvu momčad i odmah postao ključan igrač Gonzala Garcije. Za 'Majstore s mora' skupio je 19 nastupa, a Transfermarkt ga procjenjuje na četiri milijuna eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Šušnja: 'Imali smo svoje šanse, ali Wolff je sve to obranio...'