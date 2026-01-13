Bad Blue Boysi poslali žestoku poruku: 'S takvim ponašanjem ćemo izaći na kraj na svoj način'

Bad Blue Boysi, navijači Dinama, oglasili su se na svom kanalu na Telegramu i objavili oštro priopćenje. Njihova poruka stiže nakon što su se prošlog vikenda sukobili s Delijama, pristalicama beogradske Crvene zvezde, na odmorištu Marsonija.

U propćenju su poručili da neće surađivati s tzv. navijačkim stranicama

"Očito da ni naša tribina nije imuna na pojedince koji bi da i kod nas zaživi ovaj poremećeni trend suradnje s tzv. "navijačkim" stranicama, pogotovo kada su u pitanju stvari kojima nije mjesto na internetu.Nećemo se kao mnogi drugi praviti ludi kao da se to nas ne tiče, jer to sigurno neće pridonijeti tome da se ovakve sramotne, nenavijačke pojave osude i uklone s naše tribine.

Situacija od neki dan u kojoj se na nekoj od tih stranica objavljuje oduzet navijački trofej i opisuju nekakvi događaji koji su se možda dogodili ili se nisu dogodili - to je ispod razine ugleda, tradicije i navijačkog mentaliteta Bad Blue Boysa.

Bilo kakav oblik suradnje i davanje legitimiteta antinavijačkim stranicama koje uređuje tko zna tko da bi se impresioniralo nekakve navijače navijača, ljude iz drugog, trećeg ili petog navijačkog ešalona, medije, simpatizere... to se neće tolerirati na našoj tribini i grupa će s takvim ponašanjem s vremenom izaći na kraj na svoj način", stoji u objavi Boysa.

