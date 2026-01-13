FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
nevrijeme hara /

Snježni kaos u Njemačkoj: Bundesliga odgodila novu utakmicu

Snježni kaos u Njemačkoj: Bundesliga odgodila novu utakmicu
×
Foto: Imago/imago Stock&people/profimedia

Razlog je snježno nevrijeme na sjeveru Njemačke, ali i neregularni uvjeti koji vladaju na stadionu kluba domaćin

13.1.2026.
19:07
Hina
Imago/imago Stock&people/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Njemački nogometni savez službeno je obznanio da se u utorak neće odigrati utakmica 17. kola Bundeslige između Hamburga i Bayera iz Leverkusena.

Razlog je snježno nevrijeme na sjeveru Njemačke, ali i neregularni uvjeti koji vladaju na stadionu kluba domaćina, prvenstveno se to odnosi na zaleđenu površinu. Zasad nije poznat novi termin odigravanja ovog dvoboja.

U prošlom kolu iz istih je razloga bio odgođen još jedan dvoboj u Hamburgu gdje su trebali igrati St. Pauli i Leipzig, a prošlog se vikenda nije odigrala niti utakmica u Bremenu između Werdera i Hoffenheima.

Na ljestvici Bundeslige vodi Bayern s 44 boda. Borussia Dortmund koju vodi hrvatski strateg Niko Kovač je druga s 33 boda, a slijede Leipzig, Bayer i Stuttgart koji su skupili po 29 bodova.

POGLEDAJTE VIDEO: Sportske igre mladih slave 30 godina: 140.000 djece uključeno u besplatna natjecanja i edukaciju

BundesligaNevrijemeHsvBayer Leverkusen
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
nevrijeme hara /
Snježni kaos u Njemačkoj: Bundesliga odgodila novu utakmicu