Ovi igrači će likovati radi smjene Alonsa: Nije im odgovarao njegov način rada

Florentino Perez je jučer, dan nakon poraza Real Madrida od Barcelone u El Clasicu u Superkupu, odlučio smijeniti Xabija Alonsa i na njegovo mjesto postaviti Alvara Arbelou.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Taj je potez podijelio javnost, budući da je dio navijača stao na stranu legendarnog veznjaka koji je kao trener osvojio Bundesligu bez poraza, i to s Bayer Leverkusenom koji je do njegova dolaska u klub bio poznat po tome da "ne može osvojiti trofej", dok je drugi dio navijača stao na stranu igrača kojima nije odgovarala Xabijeva metoda rada.

Kako javlja The Athletic, ti igrači bili su Jude Bellingham, kapetan Fede Valverde i Vinícius Junior, velika zvijezda koja je zbog Alonsa čak željela i napustiti bijeli dio Madrida.

Problem taktički pristup i stil rada

Oni su imali problema s taktičkim pristupom i stilom rada Xabija Alonsa, a to se navodi kao jedan od razloga njegova odlaska iz Real Madrida. Alonso je u početku upisao 17 pobjeda u prvih 20 utakmica s Los Blancosima, no u posljednje vrijeme rezultati momčadi su pali.

The Athletic navodi da su se problemi počeli pojavljivati tijekom utakmice protiv Barcelone u listopadu 2025. godine. Unatoč pobjedi, Alonso se posvađao s Viníciusom nakon što ga je zamijenio. Vinícius je bio nezadovoljan izlaskom iz igre i odbio se rukovati s Alonsom.

Probleme su imali i Valverde i Bellingham. Englez, koji je imao sjajnu prvu sezonu u Madridu 2023./24. te je bio ključna figura prošle sezone, ove se muči s pronalaskom prave forme te više nije neupitni starter u veznom redu, dok se Valverde, s druge strane, tijekom sezone nalazio na različitim pozicijama jer je zbog svoje svestranosti često ostajao bez mjesta u sredini terena.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li Modrić ostati u Milanu? Klub oduševljen kapetanovim igrama