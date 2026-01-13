Legenda borilačkog sporta stala u obranu smijenjenog trenera i prozvala zvijezde Reala

Xabi Alonso, španjolski strateg, koji je u Madrid stigao s reputacijom jednog od najperspektivnijih trenera današnjice, napustio je klub usred sezone nakon poraza od Barcelone u finalu Španjolskog superkupa. Odluka trenera u suglasnosti predsjednika Florentina Péreza izazvala je lavinu reakcija, a rasprava o tome je li Alonso dobio poštenu priliku i dalje traje. OVDJE pročitajte na koji način se Xabi oporstio sa krlajevskim klubom.

Među onima koji su se najglasnije oglasili našlo se i jedno ime izvan nogometnih krugova, Khabib Nurmagomedov. Bivši UFC-ov prvak u lakoj kategoriji i deklarirani navijač Real Madrida nije skrivao razočaranje načinom na koji je klub postupio prema treneru, za kojeg smatra da spada u sam vrh svjetske struke.

Putem Instagrama, gdje ga prate milijuni ljudi, Nurmagomedov je otvoreno stao u Alonsovu obranu i pritom žestoko kritizirao kulturu unutar svlačionice Reala. Prema njegovu mišljenju, odgovornost za neuspjeh ne leži na treneru, već na igračima koji, kako tvrdi, više ne pokazuju potrebnu disciplinu i spremnost na podređivanje momčadi.

„Nije važno radi li se o borilačkom sportu ili nogometu, trener je odgovoran. Ali ako momčad ima takvu energiju da pojedini igrači ne reagiraju na zahtjeve, onda je jasno da nešto duboko ne štima“, poručio je Khabib.

Posebno je naglasio kako bi Real, umjesto smjene trenera, trebao preispitati kadar u svlačionici.

„Alonso je po meni jedan od tri najbolja trenera današnjice. Ako ova momčad ne funkcionira s njim, onda morate mijenjati igrače, a ne trenera. Nijedan trener ne može kontrolirati takvu skupinu nepredvidivih zvijezda. Lojalnost je ključ svega“, napisao je Nurmagomedov.

Bivši neporaženi UFC prvak (29-0) uvjeren je da Alonsova kvaliteta nije nestala preko noći. Podsjetio je kako je samo godinu ranije Alonso oduševio Europu s Bayerom Leverkusenom, s kojim je osvojio Bundesligu bez ijednog poraza, te smatra da je Madrid prerano posegnuo za drastičnom odlukom.

U jednoj od objava Khabib je otišao i korak dalje:

„Prije godinu dana molili su ga da dođe. Danas su ga otpustili. Zbog razmaženih klinaca. Xabi, ti si najbolji.“

Njegove riječi dolaze u trenutku kada su pojedine zvijezde Real Madrida pod sve većim pritiskom javnosti. Posebno se ističu Kylian Mbappé i Vinícius Júnior, oko kojih su se tijekom sezone gomilale kontroverze. Odnos između Alonsa i Viníciusa bio je napet, a Španjolac ga je u nekoliko navrata ostavljao na klupi. Kao jedan od ključnih trenutaka spominje se i Mbappéova odluka da suigrače odgovori od davanja počasnog špalira Barceloni nakon Superkupa, unatoč Alonsovim uputama.

