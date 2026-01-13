Otkriven pravi razlog pobune u Realu. Igrači Alonsu zamjerali što je učinio hrvatskom kapetanu

Sve više vijesti izlazi na vidjelo nakon smjene Xabija Alonsa s klupe Real Madrida. Zadnje informacije govore kako je Xabi već na samim počecima mandata došao "na nož" svlačionici, a za sve je kriv Luka Modrić.

Naime, kako kaže talijanski novinar Fabrizio Romano, nogometaši Kraljevskog kluba zamjerali su Alonsu što je u dogovoru s klubom odlučio ne produžiti ugovor hrvatskom kapetanu. Iako su mnogi mediji prenosili kako Xabi želi da Modrić ostane, ta je informacija, izgleda, pogrešna te je upravo odluka sada već bivšeg trenera Reala ono što ga je koštalo posla.

Romano navodi da je Modrić bio "spreman ostati u Real Madridu, barem još jednu sezonu", ali je Alonso odlučio krenuti "u drugom smjeru". To je, kao i novi način rada, koji je bitno drukčiji od načina na koji se u Realu radilo za vrijeme Carla Ancelottija, značajno poremetilo odnos svlačionice s trenerom, s kojim se neki nisu slagali ni javno. Tako se Vinícius Junior nakon utakmice protiv Barcelone u listopadu nije htio ni rukovati sa svojim trenerom.

Romano je zaključio: "Igrači su bili naviknuti na nešto drugo pod Ancelottijem. Ovaj novi pristup Real Madridu pod Xabijem Alonsom nije im dobro sjeo."

S druge strane, pitanje našeg kapetana većini ljudi bilo je teško shvatiti. Modrić je bio kapetan Reala, najtrofejniji je igrač u povijesti kluba i lider svlačionice koji danas u Milanu s 40 godina igra gotovo svaku utakmicu od prve do zadnje minute. Sam je Modrić priznao kako, da se njega pitalo, nikad ne bi otišao iz Reala.

"Život te uvijek iznenadi. Događaju se stvari za koje nikad ne bi povjerovao da su moguće. Bio sam uvjeren da ću karijeru završiti u Realu Madridu, ali... Ipak, jedno sam uvijek mislio: ako ikad budem imao drugi klub, bit će to Milan. Ovdje sam da pobjeđujem," rekao je Modrić u jednom intervjuu za talijanski list Corriere Della Sera.

