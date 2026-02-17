FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OTVARA VEČER /

FNC najavio vatrenu uvertiru za spektakl u Brodu: Gledat ćemo neporaženog hrvatskog borca

FNC najavio vatrenu uvertiru za spektakl u Brodu: Gledat ćemo neporaženog hrvatskog borca
×
Foto: FNC

Ova najava dolazi nedugo nakon što je FNC održao svoj povijesni događaj FNC 27 u Münchenu

17.2.2026.
8:59
Sportski.net
FNC
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship, ne usporava tempo nakon nedavnog uspješnog debija u Njemačkoj. Sva pažnja sada je usmjerena na povratak na domaći teren i nadolazeći događaj FNC 28 koji će se održati u Slavonskom Brodu. Putem svog službenog Instagram profila, organizacija je otkrila borbu koja će otvoriti večer i zagrijati atmosferu u dvorani Vijuš, a sudeći prema najavi, publiku očekuje pravi vatromet od samog početka.

Neporaženi talent otvara večer

U objavi koja je odmah privukla veliku pažnju fanova, FNC je najavio okršaj u kategoriji do 63 kilograma između velikog domaćeg talenta Luke Pisarića i njemačkog borca Syrenea Senobija. Za Pisarića će ovo biti debitantski nastup pod okriljem FNC-a, a u kavez ulazi s impresivnim omjerom koji ulijeva strahopoštovanje. Svoju amatersku karijeru završio je bez ijednog poraza, ostvarivši čak šesnaest pobjeda, dok je u profesionalne vode zakoračio s dvije uvjerljive pobjede.

S druge strane kaveza stajat će Syrene "Super Syajin" Senobio, borac iz Njemačke koji u Slavonski Brod dolazi s jasnim ciljem, a to je prekinuti pobjednički niz hrvatskog borca i pokvariti mu dugoočekivani debi. Organizacija obećava "vatromet od prve borbe", ističući kako će ovaj sraz podići publiku na noge od uvodnog zvona. Vizual objave, profesionalni poster s borcima, dodatno naglašava važnost ovog meča kao savršene uvertire za ostatak večeri.

 

 

 

 

Obožavatelji uvjereni u pobjedu domaćeg borca

Ova najava dolazi nedugo nakon što je FNC održao svoj povijesni događaj FNC 27 u Münchenu, gdje su ispunili SAP Garden i potvrdili svoj status jedne od najbrže rastućih europskih promocija. Sada, s povratkom u Hrvatsku, fokus je na pružanju još jednog spektakla domaćoj publici, a sudeći po reakcijama, uzbuđenje je na vrhuncu. Komentari ispod objave jasno pokazuju da fanovi imaju velika očekivanja od Pisarića. Poruke poput "kako će ga Piske nokautirat" i "sa pola gasa" svjedoče o velikom povjerenju u pobjedu domaćeg predstavnika.

POGLEDAJTE VIDEO: FNC 26 oduševio, Vaso Bakočević i Miloš Janičić su glavne priče lude noći

Fnc 28Slavonski Brod
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx