FNC najavio vatrenu uvertiru za spektakl u Brodu: Gledat ćemo neporaženog hrvatskog borca

Vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship, ne usporava tempo nakon nedavnog uspješnog debija u Njemačkoj. Sva pažnja sada je usmjerena na povratak na domaći teren i nadolazeći događaj FNC 28 koji će se održati u Slavonskom Brodu. Putem svog službenog Instagram profila, organizacija je otkrila borbu koja će otvoriti večer i zagrijati atmosferu u dvorani Vijuš, a sudeći prema najavi, publiku očekuje pravi vatromet od samog početka.

Neporaženi talent otvara večer

U objavi koja je odmah privukla veliku pažnju fanova, FNC je najavio okršaj u kategoriji do 63 kilograma između velikog domaćeg talenta Luke Pisarića i njemačkog borca Syrenea Senobija. Za Pisarića će ovo biti debitantski nastup pod okriljem FNC-a, a u kavez ulazi s impresivnim omjerom koji ulijeva strahopoštovanje. Svoju amatersku karijeru završio je bez ijednog poraza, ostvarivši čak šesnaest pobjeda, dok je u profesionalne vode zakoračio s dvije uvjerljive pobjede.

S druge strane kaveza stajat će Syrene "Super Syajin" Senobio, borac iz Njemačke koji u Slavonski Brod dolazi s jasnim ciljem, a to je prekinuti pobjednički niz hrvatskog borca i pokvariti mu dugoočekivani debi. Organizacija obećava "vatromet od prve borbe", ističući kako će ovaj sraz podići publiku na noge od uvodnog zvona. Vizual objave, profesionalni poster s borcima, dodatno naglašava važnost ovog meča kao savršene uvertire za ostatak večeri.

Obožavatelji uvjereni u pobjedu domaćeg borca

Ova najava dolazi nedugo nakon što je FNC održao svoj povijesni događaj FNC 27 u Münchenu, gdje su ispunili SAP Garden i potvrdili svoj status jedne od najbrže rastućih europskih promocija. Sada, s povratkom u Hrvatsku, fokus je na pružanju još jednog spektakla domaćoj publici, a sudeći po reakcijama, uzbuđenje je na vrhuncu. Komentari ispod objave jasno pokazuju da fanovi imaju velika očekivanja od Pisarića. Poruke poput "kako će ga Piske nokautirat" i "sa pola gasa" svjedoče o velikom povjerenju u pobjedu domaćeg predstavnika.

POGLEDAJTE VIDEO: FNC 26 oduševio, Vaso Bakočević i Miloš Janičić su glavne priče lude noći