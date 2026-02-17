FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Fight of Nations /

FNC se nakon Njemačke vraća kući: Neporaženi pobjednik realityja napada opasnog debitanta

FNC se nakon Njemačke vraća kući: Neporaženi pobjednik realityja napada opasnog debitanta
×
Foto: Voyo

Sudeći prema komentarima na objavu, Budinsky već ima značajnu podršku svojih navijača

17.2.2026.
8:36
Sportski.net
Voyo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vodeća regionalna MMA promocija, Fight Nation Championship, nastavlja s brzim tempom i nakon povijesnog događaja u Njemačkoj. Samo tri tjedna poslije spektakla u Münchenu, organizacija se vraća na domaći teren, a Slavonski Brod će 28. veljače biti domaćin priredbe FNC 28. Putem svog Instagram profila, FNC je najavio još jedan zanimljiv dvoboj, ovoga puta u velter kategoriji, koji će suprotstaviti neporaženog srpskog borca i debitanta iz Češke.

Neporaženi pobjednik realityja protiv opasnog debitanta

U najnovijoj objavi, FNC je potvrdio meč između Vojislava Aleksića iz Srbije i Mareka Budinskog iz Češke. Ovaj dvoboj u velter kategoriji donosi sudar iskustva u usponu i svježe energije. Vojislav Aleksić (3-0) u FNC-ov kavez ulazi kao pobjednik druge sezone "reality showa" Fight of Nations, a iza sebe ima savršen profesionalni omjer od tri pobjede bez poraza. Za njega će ovo biti prilika da nastavi svoj pobjednički niz i dodatno se nametne kao ozbiljan borac u jednoj od najkonkurentnijih kategorija.

 

 

 

 

S druge strane kaveza stajat će Marek Budinsky, češki borac kojem će ovo biti profesionalni MMA debi. Za Budinskog nema boljeg mjesta za predstavljanje široj publici od velike pozornice FNC-a, a ulazak u borbu protiv neporaženog protivnika pokazuje njegovu hrabrost i ambiciju. Sudeći prema komentarima na objavu, Budinsky već ima značajnu podršku svojih navijača koji su ispunili odjeljak za komentare riječima podrške poput "šampione" i "idemo", što najavljuje da će u dvorani Vijuš imati i svoje vjerne pratitelje.

FNC u punom zamahu nakon povijesnog uspjeha

Ova najava dolazi u trenutku kada FNC proživljava razdoblje najveće ekspanzije. Početkom veljače organizirali su svoj prvi događaj izvan Balkana, FNC 27 u SAP Garden areni u Münchenu, gdje su okrunjena dva nova prvaka: Hatef Moeil u teškoj i Lom-Ali Eskiev u lakoj kategoriji. Događaj je bio iznimno uspješan i potvrdio je status FNC-a kao jedne od najbrže rastućih europskih promocija.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve je spremno za veliko finale Fight of Nations™ serijala: Tko će nasljediti Ančića?

Fnc 28Slavonski BrodFight Of Nations™: Put Do Pobjede
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx