FNC se nakon Njemačke vraća kući: Neporaženi pobjednik realityja napada opasnog debitanta

Vodeća regionalna MMA promocija, Fight Nation Championship, nastavlja s brzim tempom i nakon povijesnog događaja u Njemačkoj. Samo tri tjedna poslije spektakla u Münchenu, organizacija se vraća na domaći teren, a Slavonski Brod će 28. veljače biti domaćin priredbe FNC 28. Putem svog Instagram profila, FNC je najavio još jedan zanimljiv dvoboj, ovoga puta u velter kategoriji, koji će suprotstaviti neporaženog srpskog borca i debitanta iz Češke.

Neporaženi pobjednik realityja protiv opasnog debitanta

U najnovijoj objavi, FNC je potvrdio meč između Vojislava Aleksića iz Srbije i Mareka Budinskog iz Češke. Ovaj dvoboj u velter kategoriji donosi sudar iskustva u usponu i svježe energije. Vojislav Aleksić (3-0) u FNC-ov kavez ulazi kao pobjednik druge sezone "reality showa" Fight of Nations, a iza sebe ima savršen profesionalni omjer od tri pobjede bez poraza. Za njega će ovo biti prilika da nastavi svoj pobjednički niz i dodatno se nametne kao ozbiljan borac u jednoj od najkonkurentnijih kategorija.

S druge strane kaveza stajat će Marek Budinsky, češki borac kojem će ovo biti profesionalni MMA debi. Za Budinskog nema boljeg mjesta za predstavljanje široj publici od velike pozornice FNC-a, a ulazak u borbu protiv neporaženog protivnika pokazuje njegovu hrabrost i ambiciju. Sudeći prema komentarima na objavu, Budinsky već ima značajnu podršku svojih navijača koji su ispunili odjeljak za komentare riječima podrške poput "šampione" i "idemo", što najavljuje da će u dvorani Vijuš imati i svoje vjerne pratitelje.

FNC u punom zamahu nakon povijesnog uspjeha

Ova najava dolazi u trenutku kada FNC proživljava razdoblje najveće ekspanzije. Početkom veljače organizirali su svoj prvi događaj izvan Balkana, FNC 27 u SAP Garden areni u Münchenu, gdje su okrunjena dva nova prvaka: Hatef Moeil u teškoj i Lom-Ali Eskiev u lakoj kategoriji. Događaj je bio iznimno uspješan i potvrdio je status FNC-a kao jedne od najbrže rastućih europskih promocija.

