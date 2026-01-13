Xabi Alonso se oglasio prvi put nakon otkaza u Realu

Xabi Alonso oglasio se dan nakon što je raskinuo sudanju s Real Madridom, kojega je preuzeo prošloga ljeta.

Alonso je napustio "Kraljevski klub" manje od 254 sata nakon poraza od Barcelone u finalu španjolskog Superkupa. Na klupi madridskog velikana je proveo samo sedam mjeseci.

Poruka puna poštovanja i zahvalnosti

Unatoč glasinama o narušenim odnosima u svlačionici i gubitku autoriteta, Alonso je u svom obraćanju odlučio izbjeći bilo kakve kontroverze. Nije upirao prstom niti tražio izgovore, već se fokusirao na čast koju je osjećao vodeći jedan od najvećih klubova na svijetu.

"Ova profesionalna faza je završena, a nije se odvila onako kako smo željeli. Trenirati Real Madrid bila je čast i odgovornost", napisao je Alonso, zahvalivši svima na podršci.

"Zahvaljujem klubu, igračima i iznad svega navijačima i madridistima na njihovom povjerenju i podršci. Odlazim s poštovanjem, zahvalnošću i ponosom što sam dao sve od sebe", zaključio je u svojoj emotivnoj objavi.

Krah projekta nakon samo osam mjeseci

Alonso je u lipnju 2025. godine stigao u Madrid kao veliko trenersko ime, potpisavši trogodišnji ugovor. Njegov dolazak uslijedio je nakon povijesne sezone s Bayer Leverkusenom, s kojim je osvojio Bundesligu bez ijednog poraza, te se smatrao dugoročnim rješenjem za klupu Reala. Ipak, poraz u El Clásicu bio je kap koja je prelila čašu za upravu kluba. Španjolski mediji navode da je ključni trenutak bio incident nakon finala, kada je Kylian Mbappé navodno spriječio suigrače da, prema Alonsovoj uputi, naprave tradicionalni špalir za pobjedničku momčad Barcelone.

