FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRAJ PRIČE /

Zato je Xabi Alonso bivši: Pogledajte što su mu napravili igrači Real Madrida

Zato je Xabi Alonso bivši: Pogledajte što su mu napravili igrači Real Madrida
×
Foto: Ricardo Nogueira/sports Press Ph/zuma Press/profimedia

Alonso je napustio Real manje od 24 sata nakon poraza od Barcelone

12.1.2026.
21:16
M.G.
Ricardo Nogueira/sports Press Ph/zuma Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Španjolski trener Xabi Alonso (44) i Real Madrid dogovorili su u ponedjeljak sporazumni raskid ugovora.

Alonso je napustio Real manje od 24 sata nakon poraza od Barcelone u finalu španjolskog Superkupa. Nakon utakmice, Alonso je poraz relativizirao poručivši da se radi o finalu u, kako je rekao, najmanje važnom natjecanju, sugerirajući da poraz nema preveliku težinu, što je izazvalo niz kritika među navijačima "Los Blancosa".

Ubrzo nakon utakmice pojavila se snimka koja pokazuje da je Alonso izgubio autoritet u svlačionici te da igrači ne slijede njegove upute.

Naime, poslije poraza od Barce Alonso je pozvao igrače da naprave 'špalir' Barceloni i tako odaju počast pobjedniku. no, igrači ga nisu poslušali, već su stali uz Kyliana Mbappea koji ih je pozvao da napuste teren, što su i učinili.

OVDJE možete pogledati kako je to izgledalo.

POGLEDAJTE VIDEO: Majstorije Dominika Kuzmanovića protiv Njemačke, čak je i zabio gol

Xabi AlonsoReal MadridBarcelona
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KRAJ PRIČE /
Zato je Xabi Alonso bivši: Pogledajte što su mu napravili igrači Real Madrida