Zato je Xabi Alonso bivši: Pogledajte što su mu napravili igrači Real Madrida

Španjolski trener Xabi Alonso (44) i Real Madrid dogovorili su u ponedjeljak sporazumni raskid ugovora.

Alonso je napustio Real manje od 24 sata nakon poraza od Barcelone u finalu španjolskog Superkupa. Nakon utakmice, Alonso je poraz relativizirao poručivši da se radi o finalu u, kako je rekao, najmanje važnom natjecanju, sugerirajući da poraz nema preveliku težinu, što je izazvalo niz kritika među navijačima "Los Blancosa".

Ubrzo nakon utakmice pojavila se snimka koja pokazuje da je Alonso izgubio autoritet u svlačionici te da igrači ne slijede njegove upute.

Naime, poslije poraza od Barce Alonso je pozvao igrače da naprave 'špalir' Barceloni i tako odaju počast pobjedniku. no, igrači ga nisu poslušali, već su stali uz Kyliana Mbappea koji ih je pozvao da napuste teren, što su i učinili.

