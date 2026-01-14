Država se rješava nekretnina, ali ovo mami više od stanova: 'Ne biste vjerovali, u boljem su stanju'

Širi centar grada i pogled na katedralu. Lokacija izvrsna, što se ne može reći za zatačeno stanje. Kupci državnih nekretnina moraju računati na velika izdvajanja za obnovu.

"Zasad se najviše nekretnina po ovom natječaju prodaje u Gradu Zagrebu, njih je 12", kaže Željka Franić, glasnogovornica Državnih nekretnina. "Prema realiziranim transakcijama, prodaja bolje ide u većim gradovima gdje je više stanovništva i pretpostavljamo da je veći interes za kupovinu u odnosu na ruralne sredine", dodaje.

Stanovi, poslovni prostori i garaže ovaj se put nude u Zagrebu, Dugoj Resi, Karlovcu, Bjelovaru i Pločama. U ovom se krugu prodaju i nekretnine koje nisu prodane u prošla tri natječaja. Tako su "ponavljači" stanovi iz Duge Rese, koji su kvadraturom od 9 do 47 metara kvadratnih i relativno pristupačnih početnih cijena. Dok zjape prazne, ove nekretnine stvaraju ogromne troškove državi.

U ponudi su i tri garažna mjesta u Zagrebu. Početna cijena za jednu od njih je 12 tisuća eura, a interes je velik.

"Ove garaže su, ne biste vjerovali, u vjerojatno boljem stanju nego pojedine nekretnine koje se prodaju preko Državnih nekretnina. Stanovi znaju biti uglavnom u suterenu ili negdje gore na tavanu", kaže Ivan iz Zagreba te nastavlja: "Znam da u svaku nekretninu koju sam gledao od Državnih nekretnina konkretno, u svaku treba puno uložiti, to je sve u lošem do u ultra lošem stanju. A cijene - neke to prate, al uglavnom ne, uglavnom su po meni cijene previsoke."

Agentica Državnih nekretnina, Sandra Bartulović, kaže - cijene su tržišno orijentirane: "Cijena je određena putem sudskih vještaka i procjenitelja, a oni prosječne rade na temelju kupoprodajnih ugovora iz zbirke ugovora kod Porezne uprave."

U Varšavskoj ulici u pješačkoj zoni u srcu Zagreba, ovaj stari atelje prodaje se kao poslovni prostor. Početna cijena mu je 2530 eura po kvadratu.

Dok jedni vide probleme, drugi vide potencijal.

Nekretnine se kupuju po načelu viđeno-kupljeno, a ponuditelj s najvećom cijenom, u pravilu, nakon 90 dana postaje vlasnik nekretnine.

"Uvjet za fizičku osobu je da je državljanin RH ili da je iz države iz EU gospodarskog prostora. Ono što trebaju ispuniti je da ne smiju imati dugovanja prema državi. Moraju platiti 10 posto od početne cijene nekretnine za koju podnose ponudu, a ponudu mogu podnijeti do 23. siječnja do podneva", ističe Franić iz Državnih nekretnina.

Najbolje ponude, naglašavaju iz Državnih nekretnina, znaju biti i dvostruko više od početne cijene. Uspješnost natječaja je oko 50 posto.