Na današnji dan Hrvatsku su priznali gotovo svi: Ali tri zemlje još uvijek nisu. Zašto?

Prije 34 godine Hrvatska je postala međunarodno priznata država. Prve zemlje koje su od lipnja do prosinca 1991. priznale Hrvatsku kao samostalnu i suverenu državu bile su zemlje koje ni same tada nisu bile međunarodno priznate - Slovenija, Litva, Ukrajina i Latvija.

Prva međunarodno priznata država koja je priznala Hrvatsku bio je Island koji je ovu odluku donio još u prosincu '91.

Slijedilo je priznanje Estonije, pa Svete Stolice i San Marina, a na današnji dan prije 34 godine Hrvatsku su priznale sve zemlje članice tadašnje Europske zajednice: od Njemačke, koja je tu odluku donijela još u prosincu, preko Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i svih ostalih zemalja članica.

Istoga dana odlukom su se pridružile i Austrija, Bugarska, Kanada, Mađarska, Malta, Poljska i Švicarska.

Slijedile su Argentina, Turska, Ruska federacija, Iran, Japan, tek u travnju SAD, pa Kina, a onda i sve ostale. Tri države još nisu službeno priznale Hrvatsku, niti su s Hrvatskom uspostavile diplomatske odnose - to su Butan, Niger i Tonga. Zašto?

