Akcija EPPO-a i policije: Bivša zastupnica na meti istražitelja, uhićenja na jugu Hrvatske
Pretresi i uhićenja na jugu Hrvatske odvijaju se u akciji EPPO-a i policije
Ured europskog javnog tužitelja u suradnji s policijom krenuo je u akciju zbog sumnje u malverzacije sa sredstvima iz fondova Eurospke unije.
U tijeku su pretresi i uhićenja na jugu Hrvatske, prenosi Jutarnji list, a u fokusu istražitelja navodno je bivša saborska zastupnica i odvjetnica iz Dubrovnika.
Neslužbeno doznajemo da je u središtu interesa istražitelja Viktorija Knežević, odvjetnica i gradska vijećnica.
Tko je Viktorija Knežević?
Rođena je 8. lipnja 1976. u Dubrovniku te je završila Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Kao zastupnici Centra mandat joj je započeo 16. svibnja 2024. i to kao zamjenici zastupnika Ivice Puljka, a prestao je 14. listopada 2025. povratkom Puljka na zastupničku dužnost.
POGLEDAJTE VIDEO: Trump ga nikad nije volio, a sad mu planira stvoriti konkurenciju: