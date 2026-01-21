Akcija EPPO-a i policije: Bivša zastupnica na meti istražitelja, uhićenja na jugu Hrvatske

Ured europskog javnog tužitelja u suradnji s policijom krenuo je u akciju zbog sumnje u malverzacije sa sredstvima iz fondova Eurospke unije.

U tijeku su pretresi i uhićenja na jugu Hrvatske, prenosi Jutarnji list, a u fokusu istražitelja navodno je bivša saborska zastupnica i odvjetnica iz Dubrovnika.

Neslužbeno doznajemo da je u središtu interesa istražitelja Viktorija Knežević, odvjetnica i gradska vijećnica.

Tko je Viktorija Knežević?

Rođena je 8. lipnja 1976. u Dubrovniku te je završila Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Kao zastupnici Centra mandat joj je započeo 16. svibnja 2024. i to kao zamjenici zastupnika Ivice Puljka, a prestao je 14. listopada 2025. povratkom Puljka na zastupničku dužnost.

