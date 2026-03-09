FREEMAIL
HRVAT NA HRVATA /

Sučić srušio Modrića, Luka poludio i vratio mu! Petar ga umalo udario nogom u glavu

Sučić srušio Modrića, Luka poludio i vratio mu! Petar ga umalo udario nogom u glavu
Foto: IPA Sport/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Deset kola prije kraja Inter je i prvi sa 67, dok je Milan drugi sa 60 bodova

9.3.2026.
9:01
Sportski.net
IPA Sport/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Jučer je odigran Derby della Madonnina - gradski derbi između Milana i Intera. Bolji je bio "domaćin" koji je na San Siru slavio s minimalnih 0-1 pogotkom Pervisa Estupinana.

Hrvatski kapetan Luka Modrić odigrao je čitavi susret za Milan, dok je drugi hrvatski reprezentativac Petar Sučić u igru za Inter ušao u 59. minuti.

A upravo je sudar dvaju Hrvata ono o čemu se pričalo nakon utakmice. U jednoj situaciji Modrić je vukao loptu prema naprijed kada mu je iza leđa došao Sučić i čistim startom bez imalo respekta oduzeo loptu. Hrvatski kapetan ubrzo se podigao i "vratio" Sučiću startom za koji je sudac svirao prekršaj. Petar ga je zamalo nakon toga nogom udario u glavu. 

OVDJE pogledajte taj trenutak. 

POGLEDAJTE VIDEO: Navijači Hajduka se opraštaju od titule, ali poručuju: 'Riba smrdi od glave'

Ac MilanInterSerie ALuka ModrićPetar Sučić
