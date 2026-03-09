Sučić srušio Modrića, Luka poludio i vratio mu! Petar ga umalo udario nogom u glavu
Deset kola prije kraja Inter je i prvi sa 67, dok je Milan drugi sa 60 bodova
Jučer je odigran Derby della Madonnina - gradski derbi između Milana i Intera. Bolji je bio "domaćin" koji je na San Siru slavio s minimalnih 0-1 pogotkom Pervisa Estupinana.
Hrvatski kapetan Luka Modrić odigrao je čitavi susret za Milan, dok je drugi hrvatski reprezentativac Petar Sučić u igru za Inter ušao u 59. minuti.
A upravo je sudar dvaju Hrvata ono o čemu se pričalo nakon utakmice. U jednoj situaciji Modrić je vukao loptu prema naprijed kada mu je iza leđa došao Sučić i čistim startom bez imalo respekta oduzeo loptu. Hrvatski kapetan ubrzo se podigao i "vratio" Sučiću startom za koji je sudac svirao prekršaj. Petar ga je zamalo nakon toga nogom udario u glavu.
OVDJE pogledajte taj trenutak.
Tablice omogućuje Sofascore
POGLEDAJTE VIDEO: Navijači Hajduka se opraštaju od titule, ali poručuju: 'Riba smrdi od glave'