Sučić srušio Modrića, Luka poludio i vratio mu! Petar ga umalo udario nogom u glavu

Jučer je odigran Derby della Madonnina - gradski derbi između Milana i Intera. Bolji je bio "domaćin" koji je na San Siru slavio s minimalnih 0-1 pogotkom Pervisa Estupinana.

Hrvatski kapetan Luka Modrić odigrao je čitavi susret za Milan, dok je drugi hrvatski reprezentativac Petar Sučić u igru za Inter ušao u 59. minuti.

A upravo je sudar dvaju Hrvata ono o čemu se pričalo nakon utakmice. U jednoj situaciji Modrić je vukao loptu prema naprijed kada mu je iza leđa došao Sučić i čistim startom bez imalo respekta oduzeo loptu. Hrvatski kapetan ubrzo se podigao i "vratio" Sučiću startom za koji je sudac svirao prekršaj. Petar ga je zamalo nakon toga nogom udario u glavu.

OVDJE pogledajte taj trenutak.

