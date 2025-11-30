Tijelo žene pronađeno u Istri, sumnja se na ubojstvo: Policija traga za njezinim sinom?
Traje istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja
Tijelo 79-godišnje žene s tragovima nasilja pronađeno je u subotu navečer u obiteljskoj kući u Medulinu, izvijestila je u nedjelju Istarska policija.
Prema riječima glasnogovornice Istarske policije Suzane Sokač, u subotu je oko 18.30 sati zaprimljena dojava člana obitelji da s njom ne može stupiti u kontakt.
Policija je potom na mjestu događaja u ulici Nova lokva pronašla tijelo na kojem su uočeni tragovi koji ukazuju na nasilnu smrt.
Traga se za sinom?
Očevid je obavljen na mjestu događaja, a naložit će se i obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti.
Policijski službenici zajedno s nadležnim državnim odvjetništvom nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja, kažu u policiji.
Neslužbeno se doznaje da je žrtva austrijska državljanka koja je godinama živjela u Medulinu.
RTL Danas neslužbeno doznaje da policija traga za njenim sinom.
