Rastu tenzije: Tijekom prosvjeda šestorka oborila studenta (23) i nasmrt pretukla

Francusku je potreslo ubojstvo krajnje desnog aktivista Quentina Deranquea (23), a policija je u sklopu istrage privela 11 osumnjičenih, među kojima je i parlamentarni asistent iz redova krajnje lijeve stranke La France Insoumise (LFI). Slučaj je dodatno ogolio duboke političke podjele u zemlji uoči važnih izbora.

Deranque je preminuo u subotu od posljedica teške ozljede mozga. Državni odvjetnik iz Lyona Thierry Dran izjavio je kako je mladić tijekom incidenta "bačen na tlo i pretučen od najmanje šest osoba", piše The Guardian.

Napad se dogodio dok je student matematike boravio na rubu prosvjeda protiv sveučilišne konferencije na kojoj je sudjelovala Rima Hassan, zastupnica u Europskom parlamentu iz Mélenchonove stranke La France Insoumise. Prosvjed je organizirao protuimigracijski kolektiv Némésis, koji tvrdi da je Deranque bio ondje kako bi štitio njihove članove te da su ga napali antifašistički aktivisti. Hassan i drugi članovi LFI-ja osudili su ubojstvo.

Uoči lokalnih izbora

Slučaj je rasplamsao političke napetosti uoči lokalnih izbora sljedećeg mjeseca te predsjedničkih izbora 2027., na kojima bi, prema anketama, krajnje desni National Rally (RN) mogao ostvariti povijesno snažan rezultat.

Prvi val uhićenja objavljen je u utorak navečer, kada je tužitelj Dran potvrdio da je privedeno devet osoba. Među njima su i oni za koje se sumnja da su izravno sudjelovali u nasilju, ali i osobe koje su im navodno pružale logističku podršku, prenosi AFP.

Nedugo potom uhićene su još dvije osobe - muškarac za kojeg se sumnja da je bio izravno uključen u napad te njegova partnerica, osumnjičena da mu je pokušala pomoći u izbjegavanju kaznenog progona. Zastupnik LFI-ja Raphaël Arnault potvrdio je da je među uhićenima i njegov parlamentarni asistent te naveo kako je on "prekinuo sav parlamentarni rad".

Nakon vijesti o uhićenjima, LFI je u srijedu objavio da je evakuirao svoje nacionalno sjedište zbog dojave o bombi. Stranački koordinator Manuel Bompard poručio je na društvenim mrežama da su "svi zaposlenici i aktivisti na sigurnom" te da je policija na terenu.

Poziv na smirivanje

Dok su se snimke brutalnog sukoba širile društvenim mrežama, čelnik LFI-ja Jean-Luc Mélenchon pozvao je na smirivanje situacije. "Nemojmo poticati pozive na uzimanje pravde u vlastite ruke", poručio je.

Televizija TF1 objavila je snimke na kojima se vidi kako više osoba udara trojicu ljudi koji leže na tlu, dok su dvojica uspjela pobjeći. Jedan svjedok rekao je za AFP: "Ljudi su se tukli željeznim šipkama".

Némésis je za napad optužio skupinu La Jeune Garde, antifašističku mladež koju je suosnovao Arnault prije ulaska u parlament. Ta je organizacija raspuštena u lipnju, a iz nje su odbacili bilo kakvu povezanost s "tragičnim događajima". Arnault je ubojstvo opisao kao "strašno".

🔴 Mort de Quentin Deranque: de nouvelles informations viennent contredire la version relayée massivement dans les médias.



Le Canard enchaîné a publié une vidéo et des témoignages indiquant qu'il s'agissait bien d'une rixe opposant un groupe de fascistes armés avec un groupe… pic.twitter.com/SVtMvBIbA3 — Glupatate (@Glupatate) February 17, 2026

Iako je francuska vlada javno prozvala LFI i La Jeune Garde, tužitelj Dran odbio je komentirati te tvrdnje, istaknuvši da se istraga vodi zbog sumnje na "namjerno ubojstvo" i teški napad.

Zastupnici su u utorak u Nacionalnoj skupštini minutom šutnje odali počast Deranqueu, a u Lyonu je za sljedeću subotu najavljen komemorativni marš u njegovu čast.

Oglasio se i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je pozvao na smirenost. "Ključno je da počinitelji ove sramote budu kazneno gonjeni, privedeni pravdi i osuđeni. Mržnja koja ubija nema mjesta među nama", poručio je te dodao: "Pozivam na smirenost, suzdržanost i poštovanje".

POGLEDAJTE VIDEO: Svjedoci brutalnog napada u Rijeci: Nasilnici su prvo provocirali, a kad se mladić ustao...