IZ IZRAELA /

Bivši igrač Hajduka pobjegao u Split s obitelji: Liga zaustavljena

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Trenutni plan izraelskog saveza je nastaviti natjecanja nakon reprezentativne pauze krajem ožujka

11.3.2026.
8:43
Sportski.net
Ivo Cagalj/PIXSELL
Emir Sahiti, bivši igrač Hajduka, nije se naigrao u njemačkom HSV-u pa je posuđen u Maccabi iz Tel-Aviva u kojem mu je dobro išlo. Međutim, situacija na Bliskom istoku natjerala ga je na bijeg. 

U strahu za život i svoju obitelj, Sahiti se prvo sa suprugom i kćeri odvezao u Egipat, od tamo se zaputio u Cipar pa u Split gdje će ostati dok ne smisli što će dalje, piše njemački Bild. Izraelska liga je stala 28. veljače, a otkazana su i dva polufinalna ogleda Sahitijevog Maccabija i Maccabija iz Haife.

Trenutni plan izraelskog saveza je nastaviti natjecanja nakon reprezentativne pauze krajem ožujka. Sahiti je sada opet u Splitu, tamo je za Hajduk upisao čak 121 nastup prije nego je 2024. prešao u HSV za 1,2 milijuna eura. U siječnju je posuđen u Izrael gdje je zabio četiri utakmice u prvih pet utakmica. 

Emir SahitiHajdukMaccabi Tel Aviv
