Stotine prosvjednika u Sarajevu, studenti: 'Dajte nam istinu ili odlazimo iz države!'

Stotine prosvjednika u srijedu su Sarajevu nastavili okupljanja potaknuta teškom prometnom nesrećom u kojoj je prošlog tjedna pri iskliznuću tramvaja s tračnica poginuo student, a teško ozlijeđena učenica. Tragedija je postala povodom žestokih napada oporbe na vlast.

Ponovo su na prosvjede stigle pretežito mlade osobe. I dalje inzistiraju na odgovornosti za tragediju, ali i na poboljšanju općeg stanja u zemlji.

U tragičnoj nesreći 12. veljače poginuo je 23-godišnji student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu Erdoan Morankić, a teško je ozlijeđena 17-godišnja učenica sarajevskog Katoličkog školskog centra Ella Jovanović kojoj su liječnici morali amputirati nogu.

Stanje Elle Jovanović postupno se poboljšava a iz Opće bolnice su potvrdili kako će je premjestiti na poluintenzivnu skrb. Samir Hrnjica (28) koji se predstavlja kao jedan od suorganizatora prosvjeda u srijedu se pred okupljenima potužio kako je zbog svog aktivizma izložen brutalnim napadima na društvenim mrežama kojim ga se pokušava diskvalificirati.

"Ja nisam ovdje radi neke koristi i politike. Ja sam ovdje samo zato jer me je povrijedio sustav, ovdje sam u ime svih građana čiji se glas ne može čuti", kazao je obraćajući se okupljenima.

Studenti: Dajte nam istinu

Lamija Hadžimusić je u ime studenata sarajevskog sveučilišta kazala da se smrt Erdoana Mornakića ne smije zaboraviti pa stoga traže transparentnu istragu o nesreći i objava podataka o stvarnom stanju u gradskom prometnom poduzeću (GRAS) ali i o zapuštenim domovima za smještaj studenata gdje su, kako tvrdi, njihovi životi i zdravlje također ugroženi.

"Preuzmite odgovornost, dajte nam istinu i pravdu jer ćemo u protivnom svi otići iz ove države", kazala je.

Tragična nesreća i prosvjedi koji su uslijedili postali su povodom sve žešćih političkih obračuna. Županijski premijer Nihad Uk iz Naše stranke (NS) ostavku je iz podnio još u nedjelju opisavši je kao čin odgovornosti prema građanima no oporba je nakon toga pojačala pritiske na vladu u ostavci i stranke koje stoje iza nje a čine dio vladajuće većine kako na razini Federacije BiH tako i države.

Član predsjedništva Stranke demokratske akcije (SDA) Haris Zahiragić u srijedu je optužio dosadašnju vlast u Sarajevskoj županiji da je prožeta korupcijom pa zbog toga stradaju nedužni.

"Ako oni nastave voditi vlast do izbora, to bi bila najveća prevara građana. Mislim da im to ne smijemo dozvoliti, oni ne smiju dočekati izbore", kazao je na konferenciji za novinstvo.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Kekin kod Mojmire Pastorčić o zabrani društvenih mreža mlađima od 15