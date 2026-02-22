FREEMAIL
U RANO JUTRO /

Užas u Glini: Izgubila svijest tijekom vožnje pa preminula - u ustima joj našli hranu

Užas u Glini: Izgubila svijest tijekom vožnje pa preminula - u ustima joj našli hranu
Foto: RTL

Pokušali su joj pomoći u ambulanti, ali nisu uspjeli

22.2.2026.
11:22
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
RTL
Velika tragedija dogodila se i nedjelju kada je preminula 45-godišnjakinja.

Kako je objavila sisačko-moslavačka policija, sve se dogodilo u ranim jutarnjim satima u Glini kada je putnica tijekom vožnje izgubila svijest u automobilu. Prevezli su je u ambulantu u Glini gdje je, nažalost, preminula.

"Pregledom mrtvozornice na mjestu događaja na tijelu nisu pronađene vidljive vanjske ozljede dok su u usnoj šupljini preminule pronađeni komadi hrane", izvijestila je policija.

Tijelo preminule prevezli su u sisačku Opću bolnicu gdje će obaviti obdukciju, te slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

POGLEDAJTE VIDEO Građani jasno rekli 'NE' megafarmama u Banovini! 'Ne želim da moj unuk odrasta uz to'

