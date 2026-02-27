Baby Lasagna otkrio uzbudljive novosti: 'Zaista sam zahvalan'

Marko Purišić (30), glazbenik poznatiji pod umjetničkim imenom Baby Lasagna, ponovno je uzburkao duhove na društvenim mrežama. Nakon što je osvojio Europu i srca publike na Eurosongu 2024. godine, a zatim nastavio nizati uspjehe s debitantskim albumom i rasprodanim turnejama, sada je najavio novi poslovni pothvat koji su njegovi obožavatelji dugo iščekivali. Riječ je o limitiranoj kolekciji promotivnih proizvoda vezanih uz njegov najnoviji singl "End The Party", objavljen sredinom veljače.

Na seriji fotografija koje je podijelio sa svojim pratiteljima, Baby Lasagna pozira u mračnoj i atmosferičnoj scenografiji koja savršeno odgovara estetici njegova novog glazbenog izričaja. Odjeven u crnu majicu s kompleksnim, zelenkastim printom, glazbenik je predstavio dizajn koji vizualno prati temu pjesme "End The Party".

Cjelokupni vizualni identitet objave odiše pomalo dekadentnim ugođajem, prikazujući glazbenika i druge modele u opuštenim, ali pomno stiliziranim pozama koje podsjećaju na trenutke nakon završetka duge i iscrpljujuće zabave. Sam dizajn na majici je zamršen i bogat detaljima, što je izazvalo oduševljenje među obožavateljima koji cijene njegovu jedinstvenu umjetničku viziju koja spaja pop-punk, techno i metal utjecaje.

Obožavatelji u euforiji, ali i u strahu

Objava je u vrlo kratkom roku izazvala lavinu reakcija. Obožavatelji su izrazili svoje oduševljenje dizajnom, ostavljajući komentare poput "Ova majica je vatra". Ipak, ono što je najviše privuklo pažnju jest zabrinutost dijela pratitelja da će se web stranica srušiti zbog prevelike navale, očito se prisjećajući sličnih situacija u prošlosti.

"Znaš što se dogodilo prošli put", napisao je jedan korisnik u šali. Na te brige osvrnuo se i sam Baby Lasagna, koji je u komentaru odgovorio na zabrinutost fanova: "I ja se nadam da se stranica neće srušiti. Optimizirali smo je koliko smo znali i mogli. Zaista sam zahvalan za vas".

Ova iskrena interakcija dodatno je pokazala njegovu posvećenost i zahvalnost publici koja ga vjerno prati na svakom koraku.

