Bolni prizori iz Zagreba: Simbolu grada zabijen posljednji čavao u lijes

Uklanjanje oznaka s izloga Name u zagrebačkoj Ilici započelo je u petak ujutro, dva tjedna nakon što je najstarija robna kuća u Hrvatskoj zatvorila vrata.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Poznati vizuali i logotipi uz koje su odrasli mnogi Zagrepčani nakon 140 godina zauvijek odlaze u povijest.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zatvorena na petak 13.

Podsjetimo, trgovina se službeno zatvorila prije točno dva tjedna, na petak 13. Nakon što je Grad Zagreb odustao od prava prvokupa, otišla je u privatne ruke.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U rješenju kojeg je donio Trgovački sud u Zagrebu stoji da se zgrada Name dosuđuje kupcu - tvrtki "Izbor šesti", koja u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja mora uplatiti oko 12 milijuna eura, odnosno razliku između pet milijuna eura već uplaćene jamčevine i ponuđene cijene koja je veća od 17 milijuna eura.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Budućnost prostora još se ne zna, ali poznato je da će oko 150 radnika ostati zaposleno, s obzirom na to da ih je novi vlasnik dužan zadržati najmanje dvije godine.

