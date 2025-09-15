'Za dom spremni' zapalio aktualac, Hajdaš Dončić izazvao Plenkovića: 'Imate li vi hrabrosti?'

Hrvatski sabor u ponedjeljak u 9.30 sati aktualnim prijepodnevom počinje redovno jesensko zasjedanje.

Podsjetimo, zastupnici su imali pauzu od dva mjeseca, a sada će, prema Ustavu, raditi do sredine prosinca.

Jesensko zasjedanje počinje uobičajenim aktualcem, kada će premijeru i članovima Vlade postaviti pitanja 41 zastupnik.

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

9.54 - Prije nego što je premijer uspio odgovoriti, javila se nekolicina zastupnika s prigovorom, svi su dobili opomene. Među njima su Kukavica, Zekanović, Herman...

9.50 - Siniša Hajdaš Dončić upitao je premijera Plenkovića o pozdravu "Za dom spremni".

"30 godina hrvatska politika se vrti oko istih fraza. ZDS se servira mladima da je domoljubni pozdrav, vrijeme je da okrenemo novu stranicu, Vrijeme da zakone koje pišemo dvolično, da stavimo u jednu formu. Imate li vi hrabrosti potaknuti ovu raspravu u saboru", pitao je premijera.

9.39 - Gordan Jandroković otvorio je aktualac s malim zakašnjenjem. Pozdravio je premijera Andreja Plenkovića i sve zastupnike.

Zasjedanje je počelo odavanjem počasti - himnom.

Nakon toga uslijedila je minuta šutnje.

9.35 - Ispred zgrade Sabora okupila se nekolicina prosvjednika s transparentom na kojem piše: "Prekinite sve veze s Izraelom! Stop genocidu.“

9.30 - Gordan Jandroković obratio se novinarima uoči početka nove saborske sjednice kojom se nastavlja zastupnička sezona.

"Vlada će iznijeti svoja stajališta, a očekujem aktivno sudjelovanje zastupnika s obje strane. Ne vjerujem da ćemo svjedočiti nečemu bitno drugačijem od onoga što smo dosad viđali, no na dnevnom redu je niz tema koje zanimaju javnost pa će zasigurno biti živahno“, rekao je Jandroković. O pozdravu "Za dom spremni“, rekao je:

"Drago mi je da to pitate i pozivam sve da pogledaju što sam jasno poručio zastupniku Miri Bulju kada je to posljednji put učinio. Rekao sam mu da takvi postupci nisu prihvatljivi, da štete i Saboru i Republici Hrvatskoj te sam ga, kao i druge, pozvao da to ne čine.“

Dodao je i da nema nikakvih dvojbi: "Kada se ZDS koristi za veličanje NDH i ustaškog režima, to ću sankcionirati. No ima i onih koji pokušavaju biti lukavi i zapakirati to na drugačiji način. Rekao sam da ću vrlo pažljivo nastojati razotkriti one koji provociraju, jer to nanosi štetu Hrvatskoj. Način na koji pojedini zastupnici govore nije primjeren."

Uskoro više...

POGLEDAJTE VIDEO: Nova sezona i stari ratovi u Saboru: Na rasporedu ZDS, komunisti i četnici